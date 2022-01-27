توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أجواء باردة وسقوط أمطار ونشاط للرياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يسود غدا الجمعة طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، معتدل على جنوب سيناء نهارا، شديد البرودة على كل الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد ليلا.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة غلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وبالنسبة لطقس السبت فمن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لطقس يوم الأحد، فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 28 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 03.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 29 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 30 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 010.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.