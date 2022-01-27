خبير سياحي: توزيع جوائز ورحلات مجانية للفائزين في مسابقة «اعرف بلدك» بمعرض الكتاب

بمناسبة مرور 52 عاما على نجاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي ينعقد حاليا في دورته الثالثة والخمسين، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، شاركت وزارة السياحة والأثار بجناح خاص لأول مرة هذا العام، يعرض به آخر إصدارات المجلس الأعلى للآثار من أفلام ومواد دعائية للمقصد السياحي المصري ومسابقات لرواد المعرض، هذا بالإضافة إلى عرض للمستنسخات والنماذج الأثرية من إنتاج مصنع كنوز للمستنسخات الأثرية، بالإضافة إلى تقديم تخفيض 50% على جميع إصدارات المجلس طوال فترة المعرض.

وفي هذا الصدد، قال محمد كارم، الخبير السياحي، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب سوف يكون له مردود وصدى عالمي، الذي يترتب عليه زيادة في أعداد السياح القادمين لمصر، خاصة بعد نجاح مصر من تنظيم المعرض العام السابق وسط جائحة كورونا.

معرض الكتاب يساعد في الترويج للسياحة

وأضاف «كارم» في حديثه لـ«الوطن»، أن جناح الوزارة يضم شاشات عرض لإذاعة جميع الأفلام الترويجية التي نفذتها وأصدرتها الهيئة خلال الفترة الماضية، مما يعمل على تنشيط حركة السياحة الداخلية، وتوعية جميع فئات الشعب المصري بالمقومات والمنتجات السياحية المتاحة بمصر، وتعريفهم بحضارتهم العريقة.

وأشار إلى أن المصري القديم وضع أسس اللغة والكتابة المصرية القديمة في نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، والتي كان لها دور كبير في الانطلاقة الحضارية المصرية، مؤكدا على دور المتاحف المصرية في تسليط الضوء على أهمية الكتابة بمصر القديمة من خلال عرض أهم نماذج تطور الكتابة عند المصري القديم بداية من الكتابة الهيروغليفية، والتي نقشت بدقة على جدران المعابد والمقابر.

جوائز ومسابقات داخل معرض الكتاب

وأوضح «كارم»، أن جناح الوزارة ينظم مسابقات سياحية يومية طوال فترة المعرض تحت عنوان «اعرف بلدك» لجميع رواد المعرض، وخاصة زائري جناح الوزارة، إذ يجرى توزيع جوائز يومية رمزية للفائزين، بالإضافة إلى عمل قرعة يوم 5 فبراير قبل انتهاء المعرض للإعلان عن 30 فائزا للقيام برحلة مجانية، لزيارة بعض المعالم السياحية التي تتميز بها مصر.