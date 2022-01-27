انطلاق مبادرة «أثاثك دمياطي» لمدة شهر واستقبال الزائرين بالورود

استقبل منظمو مبادرة «أثاثك دمياطي» في محافظة دمياط زائري المحافظة بالورود والحلويات، فيما قام عدد من شباب المبادرة بتوزيع منشورات وبروشورات بالمعارض والمحلات والمطاعم والفنادق المشاركة في المبادرة.

وتستهدف مبادرة «الجمعة البيضاء أثاثك دمياطي»، التي انطلقت اليوم الخميس وتستمر لمدة شهر، الترويج لمنتجات الأثاث الدمياطي، من خلال العديد من الخصومات والعروض التي تقدمها المعارض المشتركة في المبادرة، بتخفيضات تصل إلى 40%، بالإضافة إلى خصومات أخرى في قطاعات الخدمات، مثل المطاعم والفنادق والحلويات، الأمر الذي يستهدف إنعاش سوق الأثاث بدمياط خاصة، والأسواق التجارية الأخرى بشكل عام.

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وأكد عدد من المشاركين في المبادرة أن الساعات الأولى للمبادرة، التي انطلقت اليوم الخميس، شهدت إقبالاً كبيراً على المعارض من جانب العديد من الزبائن، الذين توافدوا عليها من خارج محافظة دمياط.

دمياط قلعة صناعة الأثاث

وقال محمد الزيني، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، إن المحافظة ستظل قلعة صناعة الأثاث مهما أنشئت مصانع وأقيمت معارض خارج دمياط، مضيفاً أن صناع الأثاث بدمياط بتميزون بالحرف اليدوية، وإنتاج الأثاث من أخشاب طبيعية، عكس ما ينتجه الآخرون من خامات بديلة.

وأشار «الزيني» إلى أن الغرفة التجارية أطلقت مهرجان الجمعة البيضاء للمرة الثانية من أجل تنشيط حركة السوق بتخفيضات حقيقية، تبدأ من 40% بمختلف منتجات الأثاث والحلويات ومنتجات الألبان والمطاعم والفنادق.

وتابع بقوله: «نأمل أن يعود المواطنون مرة أخرى إلى شراء الأثاث من معقل صناعته، والاستمتاع بتلك التخفيضات»، مؤكداً حرص الغرفة التجارية على اختيار عارضين يتمتعون بسمعة طيبة.

المهرجان متاح لكافة المعارض

من جانبه، قال المهندس سلامة الجحر، رئيس شعبة الأثاث في الغرفة التجارية بدمياط، إن المهرجان متاح لاشتراك كافة معارض الأثاث، ومحلات الحلويات، والمطاعم والفنادق، ويتضمن العديد من العروض والتخفيضات على كافة المنتجات الدمياطية وبأسعار في متناول الجميع، مؤكداً على تقديم جوائز عينية كبيرة للمشترين، تبدأ بتقديم سيارة هدية، في حفل كبير.

وأوضح أن الهدف من الفعاليات، الترويج لمنتجات الأثاث من خلال العديد من الخصومات والعروض التي ستقدمها المعارض المشتركة بالحدث، وتصل إلى 40%، بالإضافة إلى خصومات أخرى في قطاعات الخدمات، مثل المطاعم والفنادق والحلويات، لإنعاش السوق التجاري.

وقال أحمد أبو شامة، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، إن هذه الفعاليات تقام تحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وبالتعاون بين الغرفة التجارية وشعبة منتجي وتجار الأثاث.

وكانت محافظ دمياط قد التقت مع ممثلي الغرفة التجارية، من أجل استعراض آخر التجهيزات لإطلاق المهرجان في موعده، ليشتمل على قطاعات متعددة، وأشادت المحافظ بما يستهدفه المهرجان من ترويج للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالمحافظة، خصوصاً الأثاث، الذي يُعد القطاع الأهم بتلك المبادرة.

ومن خلال المهرجان ستقدم مجموعة كبيرة من معارض الأثاث بدمياط خصومات على منتجاتها تصل إلى 40%، إلى جانب مجموعة من الفنادق والمطاعم ومحال الحلويات، كما ستتضمن فعاليات الحفل الختامي إجراء قرعة على مجموعة من الهدايا المخصصة لزوار دمياط أثناء المهرجان.