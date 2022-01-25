ابنة المخرج جلال الشرقاوي تكشف تطورات حالته الصحية: «ادعو له»

طالبت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، اليوم، الجمهور، بالدعاء لوالدها المخرج الكبير جلال الشرقاوي بعد تدهور حالته الصحية ونقلة أمس للمستشفى.

وكتبت عبير، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «رجاء الدعاء لبابا أن مسحة كورونا بكره تبقى سلبية علشان يبدأ يستجيب للعلاج».

وانهالت الدعوات من محبي الفنان جلال الشرقاوي بعد طلب ابنته الدعاء له، متمنين له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية والعودة مرة أخرى لمنزله وجمهوره.

إصابة المخرج جلال الشرقاوي بفيروس كورونا

وأعلنت أمس الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، إصابة والدها المخرج الكبير جلال الشرقاوي، بفيروس كورونا.

وكتبت عبير عبر حسابها على «الفيس بوك»: «بابا أصيب بكورونا والرئة فيها مشاكل، رجاء الدعاء له بأن الرئة تستجيب للعلاج في أسرع وقت».

وانهالت التعليقات والدعوات من محبي المخرج الكبير جلال الشرقاوي، متمنين له الشفاء العاجل.

كما أعلن تامر الشرقاوي نجل المخرج جلال الشرقاوي، إصابة والده وعدد من أفراد أسرته بفيروس كورونا.

وقال تامر في تصريحات تليفزيونية: «ماكناش عايزين نقول، لكن هناك 5 إصابات في المنزل بكورونا».

وأضاف أنه تم نقل والده إلى العناية المركزة، بعدما انخفضت نسبة الأكسجين في الدم ووصلت إلى 80، لكن حالته حاليا مستقرة.

جلال الشرقاوي: أنا تعبان أوي

ومن جانبه، قال المخرج خلال الشرقاوي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، خلال نقله للمستشفى: «أنا تعبان أوي وبطالب الجمهور بالدعاء لي».

يذكر أن المخرج جلال الشرقاوي قدم عددا من الأعمال المسرحية الناجحة؛ أبرزها «دنيا حبيتي، دنيا أراجوزات، كوتش، حودة كرامة، قشطة وعسل، الجنزير، دستور يا أسيادنا، الخديوي، تتجوزيني يا عسل، بحبك يا مجرم، عطية الإرهابية».