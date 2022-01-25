حالة المخرج جلال الشرقاوي الصحية.. نقل للمستشفى لنقص نسبة الأكسجين

أثار خبر إصابة المخرج جلال الشرقاوي بفيروس كورونا، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ويبحث الجمهور عن حالة المخرج جلال الشرقاوي الصحية، بعد دخوله مستشفى العزل.

حالة المخرج جلال الشرقاوي

«تعبان أوي وادعولي»، بهذه الكلمات تحدث المخرج جلال الشرقاوي لـ«الوطن»، عن حالته الصحية بعد دخوله العناية المركزة بالمستشفى، مؤكداً أنه أصيب بفيروس كورونا منذ أيام، ولكن حدثت مشكلة في نسبة الأكسجين بالجسم، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى.

المخرج جلال الشرقاوي يطلب الدعاء له بالشفاء

وطالب المخرج جلال الشرقاوي جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل، والخروج من مستشفى العزل، والعودة إلى منزله من جديد.

حالة المخرج جلال الشرقاوي بالمستشفى

وأعلن تامر الشرقاوي نجل المخرج جلال الشرقاوي، إصابة عدد من أسرته بفيروس كورونا، وقال في تصريحات تلفزيونية، أمس، «ماكناش عايزين نقول، لكن هناك 5 إصابات في المنزل بكورونا».

ونقل المخرج جلال الشرقاوي إلى العناية المركزة، بعدما انخفضت نسبة الأكسجين في الدم ووصلت إلى 80، لكن حالته حاليا استقرت.

وانهالت التعليقات والدعوات من محبي المخرج الكبير جلال الشرقاوي، متمنين له الشفاء العاجل، والخروج من المستشفى والعودة إلى المنزل مرة أخرى بعد سلبية المسحة .

ابنة جلال الشرقاوي تكشف تفاصيل إصابة والدها

«بابا أصيب بكورونا والرئة فيها مشاكل رجاء الدعاء له بأن الرئة تستجيب للعلاج بأسرع وقت»، بهذه الكلمات أعلنت عبير الشرقاوي مرض والدها، مؤكدة أنه أصيب منذ 11 يوما وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

أهم أعمال المخرج جلال الشرقاوي بالمسرح

قدم العديد من الأعمال الفنية المسرحية، ومن أهم مسرحياته «دنيا حبيتي، دنيا أراجوزات، كوتش، حودة كرامة، أشطة وعسل، الجنزير، دستور يا أسيادنا، الخديوي، تتجوزيني ياعسل، بحبك يا مجرم، عطية الإرهابية».