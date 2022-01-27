«المنشآت الفندقية»: طرح برامج سياحية لجذب المصريين في إجازة نصف العام

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن إعلان العديد من دول العالم العودة إلى الحياة الطبيعية لما قبل جائحة كورونا، وإلغاء كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي كانت مطبقة خلال العامين الماضيين، سينعكس بشكل كبير على زيادة حركة السياحة البينية بين جميع دول العالم بعد إلغاء القيود التي فُرضت على حركة السفر والتنقل بين مواطني الدول.

زيادة الرحلات البريطانية الشهر المقبل

وأضاف رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية لـ«الوطن»، أن المقصد السياحي المصرى سيستفيد بشكل خاص من عودة الحياة لطبيعتها بالعديد من الدول المصدرة للسياح لمصر، مثل بريطانيا التي سيبدأ منحنى الرحلات الوافدة منها في التصاعد بداية من شهر فبراير المقبل.

وأشار إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول الأوربية خلال العام الجاري ستكون أعلى من العام الماضي، وفقا لمؤشرات الحجز الحالية والمستقبلية.

إجازات منتصف العام الدراسي

وأوضح «عاقل»، أن حركة السياحة الوافدة للمدن السياحية المصرية خلال شهر يناير الجاري وبخاصة الغردقة وشرم الشيخ كانت متوسطة، ومن المتوقع أن ترتفع نسب إشغال الفنادق خلال الشهر المقبل بسبب الانتعاشة المتوقعة في حركة السياحة الداخلية خلال إجازات منتصف العام الدراسي.

وذكر، أن فنادق المدن السياحية، خاصة الموجودة بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، طرحت برامج بأسعار متميزة لجذب المواطن المصري لزيارتها خلال إجازة نصف العام.

وأشار رئيس لجنة تسييرأعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أن كل فنادق شرم الشيخ قادرة على التحول خلال 6 أشهر المقبلة لتكون صديقة للبيئة تطبق كل ممارسات السياحة الخضراء، لافتا إلى أن المدن السياحية صديقة البيئة ستكون الأكثر قدرة على جذب السياح لزيارتها خلال السنوات المقبلة.

وأوضح، أن هناك العديد من المدن السياحية ستتحول كل منشآتها الفندقية والسياحية خلال الفترة القليلة المقبلة لمنشآت صديقة للبيئة .