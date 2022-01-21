المنشآت الفندقية: زيادة الرحلات البريطانية إلى مصر بداية فبراير

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن العديد من شركات السياحة البريطانية قررت زيادة رحلاتها إلى مصر بداية من فبراير المقبل، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية بإلغاء كافة الإجراءات والقرارات الاحترازية والاستثنائية الخاصة بفيروس كورونا والعودة للحياة الطبيعية من جديد، لافتا إلى أن زيادة الحركة السياحية الوافدة من بريطانيا لمصر هامة جدا، إذ أن السائح البريطاني مصنف من بين السياح ذوي الانفاق المرتفع، كما أنه يأتي طوال العام ويهتم بزيارة المدن الأثرية والسياحية على حد سواء.

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عودة الحياة بشكل طبيعي في أوروبا تصب في مصلحة السياحة

ذكر عاقل، في تصريحات لـ «الوطن»، أن العديد من الدول الأوروبية المصدرة للسياح إلى مصر بدأت في العودة لحياتها الطبيعية لتصبح كما كانت قبل جائحة كورونا، ما سيرفع من الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن رفع قيود السفر التي وضعتها العديد من دول أوروبا على سفر مواطنيها للسياحة بالخارج سيسهم في زيادة حركة السياحة البينية بين دول العالم، كما سيزيد من أعداد السياح الوافدين للمقصد السياحي المصري من الدول الأوربية، إذ أن أكثر من 75% من إجمالي السياح الذين يزورون مصر يأتون من أوروبا.

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ارتفاع نسب الإشغال خلال فبراير

أوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر حاليا ليست كبيرة، موضحا أن الشهر المقبل سيشهد زيادة في نسب إشغال الفنادق، خاصة في ظل الارتفاع المتوقع في حركة السياحة الداخلية بسبب اجازات منتصف العام الدراسى، إذ أن العديد من فنادق الغردقة وشرم الشيخ جهزت عروضا سعرية مميزة، لجذب المصريين لزيارتها خلال الإجازة.

يذكر أن غرفة المنشآت الفندقية طالبت كافة فنادق الجمهورية بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، في ظل ارتفاع نسبة الإصابات بمتحور أوميكرون.