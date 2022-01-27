الحكومة تُطمئن الصيادلة على الدكتورة نجوى: نتحمل تكاليف علاجها

طمأن هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، المجتمع الطبي والصيدلي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن حالة الصيدلية العاملة بالقليوبية، والتي أصابها سائق ميكروباص لدى وقوفها على «الرصيف» يوم الإثنين الماضي.

هاني يونس: إجراء جراحة طارئة للدكتورة نجوى

وذكر المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أطمئنكم جميعا بخصوص حالة الدكتورة نجوى، تواصلت مع الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بعمل وزير الصحة، وأخبرني بالآتي».

وواصل: «الحالة موجودة بـ معهد ناصر، وتم إجراء الجراحة طوارئ، وهناك تعليمات من الوزير بتحمل جميع تكاليف العملية، وتركيب الطرف الصناعي مستقبلا على نفقه التامين الصحي».

القائم بأعمال وزير الصحة: تواصلنا مع زوجها لتلبية أي طلبات لهم

ولفت المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أبلغه، بأن وكيل الوزارة تواصل مع زوج الصيدلية المُصابة، وأبلغه أن الوزارة «تحت أمره في أي طلبات»، مشيراً إلى أن زوجها لا توجد له طلبات في الوقت الحالي.

من جهته كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة نجوى صالح، مشيرة إلى أنّها خضعت لجراحة، وبُترت قدمها من الفخذ وهي تعاني من نزيف على الرئة وكسر في الحوض.

وأضاف عبر الغفار، لـ«الوطن»، أن الدكتورة نجوى ترقد حاليًا في وضع حرج بغرفة الرعاية المركزة في معهد ناصر، وهناك تعليمات من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، بتحمل تكاليف العملية الجراحية، وكذلك تركيب طرف صناعي لها على نفقة التأمين الصحي بعد تعافيها.

تفاصيل الحادث

كان المجتمع الصيدلي، وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تفاعلت مع حالة «الصيدلية الدكتورة نجوى أحمد محمد صالح»، والتي تعمل في إدارة شبرا الخيمة غرب بمحافظة القليوبية في مجال «التفتيش الصيدلي»، لدى إصاباتها من سائق ميكروباص وهي على «الرصيف».

بتر قدم الصيدلية المُصابة وإصابتها بكسورأخرى

ونُقلت «الدكتورة نجوى» إلى مستشفى وهي في حالة حرجة، لكن تم إجراء بتر لقدمها، وإجراء التدخلات الطبية اللازمة لها، وكانت تعاني من إصابات وكسور أخرى.