مجلس الوزراء يستعرض تقريرا حول الحالة الوبائية بمصر

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حول الحالة الوبائية بمصر.

عبدالغفار: أكثر من 73 مليون جرعة لقاح متاحة.. والتعاقد على عدة عقارات لعلاج المواطنين

وتناول الدكتور خالد عبد الغفار، من خلال التقرير، مستجدات موقف المتحور "أوميكرون" من واقع أحدث الدراسات العالمية، والحالة الوبائية في مصر من حيث معدل الإصابات الأسبوعي، والموقف الحالي لحركة الإشغال في مستشفيات الفرز والعزل، والموقف الحالي لتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا، منوهاً إلي أنه تم إصدار النسخة السابعة من بروتوكول العلاج في يناير ٢٠٢٢، والتي تم فيها إدخال عقار "المولنيبيرافير"، وتوسيع استخدام عقاقير "المونوكلونال".

وأوضح الوزير أن إجمالي ما تم توريده من لقاحات "استرازينيكا"، و"ساينوفاك"، و"ساينوفارم"، و"جونسون آند جونسون"، و"سبوتنيك"، و"فايزر بيونتيك"، و"موديرنا" بلغ ١٣٦.٠٢٤.٦٣٠ جرعة.

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار معدل التطعيم دولياً خلال شهر يناير ٢٠٢٢، والموقف التنفيذي للتطعيم في مصر، منوهاً إلي أن إجمالي من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ ٣٧.٠٣٧.٥٢١ جرعة، فيما بلغت الجرعة الثانية ٢٥.٢٠٢.٣٠٢ جرعة، وبلغ إجمالي الجرعات المستهلكة التي تم التطعيم بها حتى الآن ٦٢.٨١٩.٩٣٥ جرعة، مشيراً إلي أن هناك نحو ٧٣.٢٠٤.٦٩٥ جرعة متاحة. وتناول الوزير بالشرح بياناً يوضح نسب التطعيم بمصر، بما في ذلك نسبة تطعيم الفئة العمرية من ١٢ إلى ١٥ سنة والتي بلغت ١٦٨.١٤٣ جرعة أولى، و ٧٢.٩٢٠ جرعة ثانية، ونسبة تطعيم الفئة العمرية من ١٥ إلى ١٨ سنة والتي بلغت ١.٠٦٦.١٨١ جرعة أولى و٥٤٦.٧٣٦ جرعة ثانية، فيما بلغ إجمالي الذين تلقوا اللقاح من خلال مقرات الأحزاب ٤.٤٤٢.٨٨١ مواطن.

وفي سياق متصل، استعرض الوزير موقف التعاقد لتوفير عقار "باكسلوفيد" و"إيفوشيلد"، وعقار "المولنيبيرافير" وتصنيعه محلياً، لافتاً إلي أن عقار "باكسلوفيد" من إنتاج شركة "فايزر"، وحصل على موافقة الاستخدام الطارئ من إدارة الأغذية والادوية الأمريكية وهيئة الدواء الأوروبية، حيث أنهت مصر التعاقد مع الشركة المنتجة للحصول على جرعات تكفي لعلاج 20 ألف شخص بصفة مبدئية خلال الأسابيع القادمة.

وفيما يخص عقار "إيفوشيلد"، أشار الوزير إلى أنه من إنتاج شركة أسترازينيكا، وتعاقدت مصر على توريد جرعات منه تكفي لعلاج 50 ألف شخص، والمتوقع وصوله خلال اليومين المقبلين، أما عقار "المولنيبيرافير" فهو من إنتاج شركة ميرك، وحصل على موافقة الاستخدام الطارئ من إدارة الاغذية والادوية الأمريكية وهيئة الدواء الأوروبية، ونجحت مصر في التعاقد على جرعات منه من خلال منظمة "اليونيسيف" بالإضافة إلى الإنتاج المحلي، والذي منح رخص الاستخدام الطارئ والإنتاج المحلي، وانتهت عدة شركات وطنية من تصنيعه.