منظومة الشكاوى تتلقى أكثر من 10 آلاف استغاثة طبية خلال شهر يوليو 2020

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهم الجهود والأعمال التي أنجزتها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء في التلقي والرصد والتعامل مع الشكاوى والبلاغات والاستغاثات المرتبطة بالنواحي الطبية خلال شهر يوليو 2020.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية المتابعة المستمرة، والتفاعل السريع مع الشكاوى والاستغاثات الطبية على وجه الخصوص، خاصة لمصابي فيروس كورونا، في هذه الآونة، موجها الشكر لجميع الجهات الطبية المتعاونة مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، لتقديم خدمة متميزة للمواطن المصري.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية، أن المنظومة استقبلت ورصدت 10970 شكوى وطلبا واستغاثة وبلاغا واستفسارا تتعلق بالنواحي الطبية خلال شهر يوليو 2020 حيث تم فحصها ودراستها وتوجيهها للجهات المختصة ومتابعتها لاتخاذ اللازم بشأنها، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وإعطاء الأولوية لتلك الشكاوى المرتبطة بالنواحي الطبية وصحة المواطن.

وأوضح أنه قد استمر للشهر الرابع على التوالي الربط الإلكتروني للخط الساخن لوزارة الصحة (105) المخصص لاستقبال مكالمات المواطنين الخاصة بالاستفسارات والخدمات المقدمة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والخط الساخن لوزارة التعليم العالي (15311) لتقديم الاستشارات الطبية، والخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء (16528)، بالتنسيق مع وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحت إشراف ومتابعة من أمين عام مجلس الوزراء، حيث تكاملت الخدمات المتاحة على هذه الخطوط الثلاثة لصالح المواطنين وبما يُحقق زيادة القدرة الاستيعابية لتلقى اتصالات المواطنين خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتحسين زمن تسجيل البلاغات والاستفسارات والشكاوى وتقديم الاستشارات الطبية، وزيادة فعالية الجهات المُختصة بتقديم تلك الخدمات، وبما يُتيح للمواطن الاتصال بأي منها، وتوجيهه لتحقيق استفادته من الخدمات الأخرى المتاحة على هذه الخطوط خلال نفس المكالمة.

وأشار مدير المنظومة إلى أن شهر يوليو شهد تراجعاً ملحوظاً في عدد الشكاوى والبلاغات الخاصة بالاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا من 16564 شكوى واستغاثة خلال شهر يونيو الماضي إلى 4620 شكوى خلال شهر يوليو تضمنت بلاغات اشتباه الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وطلب إجراء الفحوصات الطبية من تحاليل وأشعات، ومسحات، وطلب تقديم بعض الخدمات والإجراءات الوقائية، وشكاوى وطلبات بعض الإصابات المؤكدة لتوفير رعاية مركزة للعزل بالإضافة إلى علاج بعض الأمراض المزمنة لمصابي كورونا ومنها (مرضى الفشل الكلوي - أمراض الكبد - القلب- أمراض السكر- أمراض الضغط).

وأكد أن المنظومة أولت اهتماماً كبيرا لهذه الشكاوى والبلاغات لسرعة حسمها وتقديم الخدمة المناسبة لكل منها بالتنسيق مع قيادات وزارة الصحة على كافة المستويات وتحت إشراف وزيرة الصحة، كما قام رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب ومديرو المستشفيات الجامعية بالاستجابة وتوفير الخدمات الطبية اللازمة للحالات التي تطلبت النقل والتعامل مع المستشفيات الجامعية وبمتابعة من وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، وامتد التنسيق والتعاون لتحقيق الاستجابات المطلوبة لصالح المواطنين طالبي الخدمة مع عميد طب الأزهر ومديري المستشفيات التابعة لجامعة الأزهر، بإشراف رئيس جامعة الأزهر الشريف، وأسفرت جميع الجهود السابقة عن الحد من أسباب تلك الشكاوى وإزالة أسباب أغلبها.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أنه كان من بين الشكاوى المسجلة خلال شهر يوليو عدد 482 شكوى تطلبت تدخلا سريعا خلال الشهر في العديد من التخصصات الطبية الأخرى منها جراحات عامة وتخصصية مثل (جراحات العيوب الخلقية بالقلب – الصدر – الجهاز الهضمي العلوى والسفلى – والحجاب الحاجز وكذلك جراحات عيوب خلقية بالكلى والجهاز البولي)، بالإضافة إلى جراحات التجميل للوجه والفكين وجراحة القلب والصدر للكبار وجراحة العظام وجراحات الأورام، وعلاج مرضى الأورام، وتوفير أسرة عناية مركزة وحضانات بمختلف التخصصات، وعلاج إصابات حوادث الطرق وجراحات (المخ والأعصاب والعظام والأورام والقلب والصدر)، وتضمنت الجهود التنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة، وتضمنت أيضاً التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لعلاج وشمول الحالات المرضية من منتفعي التأمين الصحي، وقد لاقت هذه الحالات استجابات سريعة وجهوداً متميزة من القيادات المختصة بوزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات الجامعية، وهيئة الإسعاف المصرية.

واستعرض مدير منظومة الشكاوى الحكومية أبرز الحالات التي تم التعامل معها خلال الشهر الماضي، ومن بينها استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة يطلب سرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لعمه ( ل. أ. ح ) الذى يبلغ من العمر 62 عاماً ويعانى من فشل كلوى مزمن وارتشاح مائي لكل أعضاء الجسم نتيجة فشل كلوى مزمن وتمدد بالوصلة الشريانية المخصصة للغسيل الكلوي وقصور في وظائف الكلى، ومتواجد بطوارئ المستشفيات الحكومية غير المتوفر بها غسيل كلوى. فتم التنسيق مع الأستاذ الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد عبد الجليل، مدير مستشفى الحسين الجامعي، وقامت هيئة الإسعاف بنقل المريض لمستشفى الحسين الجامعي وتم حجزه بالمستشفى وعمل جدول دوري للغسيل الكلوي وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لاستقرار حالته الصحية.

وكذلك استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة تعانى نجلته ( ش. ى. أ ) عمرها 10 أيام من انسداد في الشعب الهوائية وتضخم بالشرايين الرئوية وثقوب بالأذينين بالقلب ونقص في نمو البُطين الأيمن للقلب بالإضافة إلى ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي، وانسداد في المريء والبلعوم وتحتاج إلى إجراء تدخل جراحي عاجل تحت إشراف فريق من استشاريين جراحة القلب والصدر والجهاز الهضمي المتخصصين بتصليح العيوب الخلقية للأطفال حديثي الولادة، وعمل وصلة بين القصبة الهوائية والبلعوم، والطفلة متواجدة في حضَّانة بجهاز تنفس صناعي بإحدى المستشفيات الخاصة واشتكى والد الطفلة من عدم قدرته على تحمل النفقات المطلوبة. فتم التنسيق مع الأستاذة الدكتورة هالة صلاح، عميد كلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة، والدكتورة رشا جمال، مديرة مستشفى أبوالريش الياباني، وهيئة الإسعاف لنقلها وحجزها بحضانة بجهاز تنفس صناعي بمستشفى أبو الريش الياباني وعمل كامل الفحوصات الطبية وإجراء التدخل الجراحي وتقديم الخدمات العلاجية والطبية لاستقرار الحالة الصحية.

كما تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة اسيوط يعانى شقيقه ( أ. م. ا ) عمره 54 عاماً من قصور بشرايين القلب مع تدهور بدرجة الوعى وقصور بوظائف الكلى والكبد ويحتاج إلى تدخل جراحي عاجل وإجراء عملية قلب مفتوح، ومتواجد بطوارئ إحدى المستشفيات الخاصة، وأفاد بعدم قدرته على تحمل نفقات إجراء التدخل الجراحي بالقلب. فتم التنسيق مع الأستاذ الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب جامعة أسيوط، والدكتور أحمد غنيم استشاري، جراحة القلب والصدر بمستشفى الأورمان الجامعي بمحافظة أسيوط، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز المريض بمستشفى الأورمان الجامعي وعمل الفحوصات الطبية وإجراء التدخل الجراحي بالقلب (تغيير شرايين القلب)، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لاستقرار حالته الصحية.

فضلاً عن استقبال شكوى من مواطن بمحافظة القاهرة يعانى نجله ( ف. م. أ ) عمره 3 سنوات من عيوب خلقية بالقلب ( 4 ثقوب بالقلب ) ويحتاج إلى تدخل جراحي بالقلب بالإضافة إلى نقص بعظام الجمجمة ومتواجد بإحدى المستشفيات غير متوفر بها سرير رعاية أطفال، فتم التنسيق مع الأستاذ الدكتور أيمن صالح، مدير عام مستشفيات جامعة عين شمس، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز الطفل برعاية الأطفال وإجراء التدخل الجراحي اللازم وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لاستقرار الحالة الصحية للطفل.

وقال الدكتور طارق الرفاعي: تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة يعانى نجله ( س. هـ. ى ) عمره 3 ايام من فتاق وانشطار في الحجاب الحاجز ودخول الامعاء على الصدر ومتواجد بحضانة إحدى المستشفيات غير المتوفر بها التخصص المناسب للتعامل مع الحالة. فتم التنسيق مع الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، والدكتور ياسر فوزى، مدير عام مستشفى أطفال مصر وهيئة الإسعاف لنقل وحجز الطفل بحضانة مجهزة بمستشفى أطفال مصر، وإجراء التدخل الجراحي وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لاستقرار حالة الطفل.

كما تضمنت الحالات التي استجابت لها المنظومة، استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة تعانى نجلته ( م. ع. أ ) عمرها 3 أيام من عيوب خلقية ( انسداد بمجرى الشرج ) ومتواجدة بحضانات إحدى المستشفيات غير المتوفر بها التخصص. فتم التنسيق مع الدكتور رامي عادل، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد هجرس مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي وهيئة الإسعاف، لنقل الطفلة وحجزها وإجراء التدخل الجراحي بمستشفى زايد التخصصي وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لاستقرار حالتها الصحية.

إلى جانب استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة تعانى والدته ( م. ح. ع ) عمرها 70 عاماً، من إصابتها بفيروس كورونا المستجد والتهاب حاد بالرئة. فتم التنسيق مع الدكتور نصر شوقي من فريق غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة، والدكتور أحمد عطا مدير مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز المريض بمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي بالرعاية المركزة المجهزة بجهاز تنفس صناعي، وتقديم البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا والخدمات الطبية لاستقرار حالتها الصحية.

وأيضاً استقبال استغاثة من مواطنة بمحافظة الشرقية تعانى شقيقتها ( ع. ر. أ ) عمرها 41 عاماً، من أورام منتشرة في الفخذ والحوض والعظام والرئة مع تدهور بدرجة الوعى وقصور بوظائف الكلى والكبد وخلل في العلامات الحيوية لأعضاء الجسم، ومتواجدة بطوارئ إحدى المستشفيات الحكومية غير المتوفر بها التخصص. فتم التنسيق مع الدكتور وائل صبري، نائب مدير مستشفيات جامعة الزقازيق، وهيئة الإسعاف لنقلها وحجزها بمستشفى الباطنة جامعة الزقازيق بالرعاية المركزة المجهزة بجهاز تنفس صناعي، وتقديم الخدمات العلاجية والطبية لاستقرار حالتها الصحية.

وكذلك استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة يعاني نجله ( س. أ. م ) عمره سنتين من استرواح هوائي وتجمع دموي بالبطن، مع تدهور شديد في درجة الوعى وخلل في العلامات الحيوية لأعضاء الجسم نتيجة سقوطه من علو وتم تركيب أنبوبة صدرية وهو متواجد بطوارئ إحدى المستشفيات الحكومية غير المتوفر بها رعاية أطفال بجهاز تنفس صناعي. فتم التنسيق مع الدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية الطب جامعة الأزهر والدكتور أحمد عبد الجليل مدير مستشفى الحسين الجامعي، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز الطفل برعاية الأطفال المجهزة بجهاز تنفس صناعي بالمستشفى، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لاستقرار حالته الصحية.

وتضمنت الحالات أيضاً استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة يعاني نجل شقيقه (أ. م. س) عمره 19 عاماً من نزيف بالمخ وكدمات بالمخ، مع تدهور بدرجة الوعى وخلل في العلامات الحيوية لأعضاء الجسم وقصور في وظائف الكبد والكلى نتيجة تعرضه لحادث سير واشتباه الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو متواجد بطوارئ إحدى المستشفيات الحكومية غير المتوفر بها سرير رعاية مركزة بجهاز تنفس صناعي، ويحتاج نقله إلى مستشفى حكومي. فتم التنسيق مع الدكتور محمد عمر، مدير مستشفى صيدناوي للتأمين الصحي وهيئة الإسعاف لنقل وحجز المريض بالرعاية المركزة بجهاز تنفس صناعي، كما تم عمل المسحة الطبية التي أكدت سلبية الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لاستقرار الحالة الصحية.

وكذلك استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القليوبية يعانى والده (ع. ع. م) عمره 58 عاماً، من اصابته بفيروس كورونا المستجد بعد التأكد من إيجابية نتائج التحاليل والفحوصات والمسحة الطبية بمستشفى شبرا العام، كما أنه يعانى من تاريخ مرضى مزمن (مرض البول السكرى- ارتفاع بضغط الدم – علاج ما بعد عملية قلب مفتوح) ومتواجد بالعزل المنزلي وبمتابعة الحالة من قبل الأهل تم ملاحظة زيادة حدة الأعراض وتضمنت انخفاض مستوى الأكسجين بالدم، وصعوبة بالتنفس. فتم التنسيق مع الدكتور محمد جمال، نائب مدير الطوارئ ورئيس غرفة عمليات كورونا بمديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية، والدكتور محمد عبد الله نائب مدير مستشفى شبين القناطر وهيئة الإسعاف لنقل وحجز المريض بالرعاية المركزة بجهاز تنفس صناعي، لتقديم البروتوكول العلاجي والخدمات الطبية اللازمة لاستقرار حالته الصحية.

بالإضافة إلى استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة أسوان تعانى والدته ( ن. ع. ا ) عمرها 60 عاماً من فشل كلوى حاد وإصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد التأكد من إيجابية التحاليل والفحوصات والمسحة الطبية، وقصور بوظائف الكلى وتحتاج إلى عمل غسيل كلوى عاجل، وهى متواجدة بالعزل المنزلي. فتم التنسيق مع الدكتور عبد العظيم طلعت، مدير طوارئ مديرية الشئون الصحية بأسوان ومسئول غرفة العمليات بالمديرية للكورونا بمحافظة أسوان، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز المريضة بمستشفى الصداقة للعزل الطبي بأسوان، وعمل جلسة الغسيل الكلوي الطارئة وعمل جدول تنظيمي دوري لجلسات الغسيل الكلوي، ووضعها على بروتوكول العلاج لفيروس كورونا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لاستقرار حالتها الصحية.

فضلاً عن استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الغربية يعانى نجل عمه (ح. ص. خ) عمره 25 عاماً من شرخ بالجمجمة وكسر بالذراع الأيمن وكسر بالقدم اليسرى وغيبوبة عميقة وخلل في العلامات الحيوية لأعضاء الجسم وفشل بوظائف التنفس، نتيجة تعرضه لحادث سير وإصابته بفيروس كورونا المستجد بعد التأكد من إيجابية نتائج الفحوصات والتحاليل والمسحة الطبية، ومتواجد بطوارئ إحدى المستشفيات الحكومية غير المتوفر بها سرير رعاية مركزة بجهاز تنفس صناعي ووحدة عزل. فتم التنسيق مع الدكتور هشام شيحة، مدير عام المستشفيات بمديرية الشئون الصحية بالغربية، والدكتور محمد عبد الرحيم أحمد صلاح وهيئة الإسعاف لنقل وحجز المريض بمستشفى سمنود العام بالرعاية المركزة، وتقديم بروتوكول العلاج لفيروس كورونا والخدمات الطبية بالرعاية المركزة لاستقرار الحالة الصحية.

وأيضاً استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الشرقية يعانى نجله ( ر. ح. م ) عمره 47 يوما من مياه على المخ ويحتاج إلى إجراء تدخل جراحي ( جراحة مخ وأعصاب ) وعمل بذل بالمخ، ومتواجد بإحدى المستشفيات الخاصة وغير قادر على نفقات التدخل الجراحي. فتم التنسيق مع الدكتور وائل صبري، نائب مدير مستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد العوامرى مدير طوارئ مستشفيات جامعة الزقازيق، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز الطفل برعاية الأطفال وإجراء التدخل الجراحي اللازم وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لاستقرار حالة الطفل.

وكذلك استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة تعانى والدته ( ت. ا. ط ) عمرها 95 عاماً من قصور بالشرايين التاجية، ونقص حاد بنسبة هيموجلوبين الدم، وضعف بعضلة القلب، وشرخ بالحوض، مع تدهور بدرجة الوعى، ومتواجدة بطوارئ إحدى المستشفيات الحكومية غير المتوفر بها رعاية مركزة ويحتاج نقلها إلى مستشفى بها سرير رعاية مركزة. فتم التنسيق مع الدكتورة مايسة سمير عزت، مديرة مستشفى زايد المركزي، وهيئة الإسعاف لنقلها وحجزها بالرعاية المركزة بمستشفى زايد المركزي وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لاستقرار حالتها الصحية.

بالإضافة إلى استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة يعاني شقيقه ( أ. ن. ع ) عمره 42 عاماً، من اصابته بفيروس كورونا ويعانى من تاريخ سابق من فشل كلوى ومحجوز بإحدى مستشفيات العزل غير متوفر بها الخدمة. فتم التنسيق مع الدكتور عبد العاطي اللهوانى، مدير مستشفى الحوامدية العام، وهيئة الإسعاف لنقل المريض وحجزه بالمستشفى للعزل وعمل جلسة الغسيل الكلوي ووضعه على قوائم جدول الغسيل الدوري وتقديم البروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا والخدمات الطبية اللازمة لاستقرار حالته الصحية.