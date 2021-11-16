القائم بأعمال وزير الصحة يوجّه بتمركز الإسعاف النهري أمام معهد ناصر

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، بتمركز الإسعاف النهري أمام مستشفى معهد ناصر، لمكانه الاستراتيجي المطل على نهر النيل، ما يساهم في سرعة وصول المرضى ونقلهم إلى داخل المستشفى.

خدمات طبية بجودة عالية

وأشاد القائم بأعمال وزير الصحة، خلال اجتماع عقده مساء أمس، لمناقشة سير العمل بالمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بجهود مستشفيات ووحدات أمانة المراكز الطبية المتخصصة على مستوى الجمهورية، لتقديم أفضل خدمة طبية ذات جودة عالية للمرضى، حيث يبلغ عددها 81 مستشفى ومركز، إضافة إلى 28 بنك دم إقليمي، بنسبة تغطية 85% على مستوى الجمهورية.

واطلع عبدالغفار، بحسب بيان عنه، على الخطة الاستراتيجية والتطوير المؤسسي لأمانة المراكز الطبية، حيث أشاد بدورهم الكبير والمساهمة في مبادرات رئيس الجمهورية للاهتمام بالصحة العامة والتصدي لجائحة فيروس كورونا، حيث جرى تقديم تلك الخدمات من خلال 13 ألفًا و997 سريرا و714 حضانة و342 غرفة عمليات و1137 ماكينة غسيل كلوي.

معدلات التشغيل في العيادات الخارجية والطوارئ

كما اطلع الوزير على معدلات التشغيل السنوية بالعيادات الخارجية وأقسام الطوارئ والاستقبال والمعامل والأشعة والعمليات، إضافة إلى القوى البشرية بأمانة المراكز والبالغ عددها 39 ألف عضو من الفريق الطبي، تشمل «أطباء، تمريض، صيادلة وإداريين».

وأكد القائم بأعمال وزير الصحة، أهمية التدريب والتعلم المستمر للقوى البشرية، ما يساهم في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وتحقيق رضا متلقي الخدمة.

إجمالي التردد السنوي على معهد ناصر

واطلع عبدالغفار أيضا، على الوحدات المتخصصة بمستشفى معهد ناصر، وإجمالي حالات التردد السنوي على المستشفى حيث يبلغ مليونين و11 ألفا و35 حالة في السنة، وبينها وحدة الضمور العضلي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي، حيث تم حقن 16 مريضًا بالعلاج الچيني من أصل 28 حالة ضمن المبادرة، إضافة إلى إجراء 23 ألفًا و371 عملية جراحية متقدمة بالمستشفى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار.

ميكنة منظومة العمل

وناقش الوزير الخطة الاستثمارية لمستشفيات ووحدات أمانة المراكز الطبية المتخصصة خلال الفترة المقبلة، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتجهيزها على أعلى مستوى، مؤكدًا أهمية ميكنة منظومة العمل وربط مستشفيات ووحدات الأمانة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي.