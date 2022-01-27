نصائح لقضاء الإجازة دون ملل.. «لو عاوز تخرج أو تقعد في البيت»

حصل العاملون بالحكومة والقطاع الخاص على إجازة رسمية، اليوم الخميس الموافق 27 يناير بدل من يوم الثلاثاء 25 يناير، وذلك بمناسبة عيد الشرطة، وفق ما أقره مجلس الوزراء و قانون العمل، ووجه بتنفيذه وزير القوى العاملة لتطبيقه في القطاع الخاصن، وبذلك يصبح هناك 3 أيام إجازة اليوم وغدا الجمعة والسبت كعطلات رسمية، لذا يبحث العديد من الأشخاص عن أفكار لقضاء مجموع هذه الأيام لعطلة الرسمواية سواء في المنزل أو بالخارج، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أفكار للخروجات للاستمتاع بالإجازة.

أفكار للخروجات للاستمتاع بالإجازة

المولات التجارية يتجه لزيارتها العديد من الناس، وتعد اختيارا جيدا للخروج، إذ يوجد بها العديد من المحال التجارية والكافيهات والمطاعم التي يمكنك الجلوس بها وتناول الأكلات المختلفة.

السينما، تعد أمرا مفضلا بالنسبة للكثيرين الذين يتطلعون إلى مشاهدة الأفلام الجديدة بالسينمات، خاصة في هذا الوقت الذي يوجد به العديد من الأفلام مثل «الكاهن، قمر 14، والجريمة، ومن أجل زيكو، وسبايدر مان» وغيرهم.

كما أن الحدائق العامة خيارا يلجأ إليه الكثيرين خاصة الأسر، من أجل قضاء وقت ممتع بأسعار رخيصة، كما يوجد ركن مخصص لألعاب الأطفال في بعض الحدائق مثل حديقة الأزهر.

ويمكن زيارة برج القاهرة، الذي يقع في قلب القاهرة على جزيرة الزمالك بنهر النيل، ويتكون من 16 طابقًا بحيث يمكن رؤية القاهرة كلها من أعلاه كما يوجد العديد من المطاعم به، يمكنك من خلاله تناول الوجبات المختلفة به في أجواء مميزة، بالإضافة إلى إمكانية التقاط الصور التذكارية.

أفكار لقضاء وقت مميز بالمنزل

وهناك فئة عريضة من الناس لا تفضل الخروج وتختار البقاء بالمنزل، ويمكن التفنن في قضاء الوقت بالمنزل خاصة في ظل الأجواء الباردة، من صنع الطعام المفضل وعزومة الأهل والأصدقاء وقضاء أوقات يتبادلون فيها الحديث والفكاهة، كما يمكن مشاهدة الأفلام المختلفة والمميزة عبر الإنترنت ليلا، كما يمكن للنساء استغلال الإجازة للاهتمام بأنفسهن، من خلال عمل ماسكات وتغيير لون الشعر وغيرها لإبهار زوجها وكنوع من التجديد بعيدا عن روتين العمل، الذي يفرض نفسه على المرأة العاملة.