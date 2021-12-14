تفاصيل سداد الاشتراكات التأمينية في حالة الإجازة بدون مرتب

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 نص على أنه خلال فترة الإجازات الخاصة بدون أجـر أو مرتب، يلتزم المؤمن عليه بدفع حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات التأمينية، إذا رغب المؤمن عليه في حسابها ضمن مدة اشتراكه في التأمين، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات، تحدد كيفيـة ومواعيـد إبـداء الرغبـة وأداء الاشتراكات والمبالغ الإضافية التي تستحق في حالة التأخير في الأداء.

الالتزام بسداد حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل

وأشارت هيئة التأمينات إلى أنه إذا ثبت التحاق المؤمن عليه بعمل خلال مدة الإجازة فيتم الالتزام بسداد حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد الأداء والملتزم بها والمبالغ الإضافية وفقا للنسب المقررة بالمادة 121 من القانون كالتالي:

1- الاشتراكات المستحقة عن الشهر، وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق.

2- الأقساط المستحقة على المؤمن عليه، وذلك في أول الشهر الثاني لشهر الاستحقاق.

3- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة، وذلك في أول الشهر المستحق عنه القسط.

مدد الإعارات الخارجية بدون أجر

وأكدت التأمينات الاجتماعية، أنه في حالة مد الإعارات الخارجية بدون أجر ومد الإجازات الخاصة للعمل بالخارج، يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وتؤدى بإحدى العملات الأجنبية، حيث يتم الاتفاق على نوع العملات الأجنبية، وسعر التحويل، وكيفية ومواعيد أداء الاشتراكات والمبالغ الإضافية التي تستحق في حالة التأخير في السداد.

مدد الإجازات الدراسيـة بدون أجر

ونص قانون التأمينات الاجتماعية، على أنه في حالة الإجازات الدراسيـة بدون أجر، يلتزم صاحب العمل بحصته في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته، ويؤديها في المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.