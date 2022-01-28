برج العذراء حظك اليوم الجمعة 28-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. لا تغضب

برج العذراء برج ترابي، يتمتع بالعديد من الصفات فهو مخلص إلى أبعد الحدود، كما أنه شخص رومانسي، يغلب عليهم طابع العقلانية في جميع تصرفاتهم، وقادرون على حل جميع المشاكل الخاصة بهم وبالمحيطين بهم، هادئون منظمون، ولهم أسلوب راقي في التعامل مع الجميع، يحبون العائلة ويقدسونها كثيرا فهم مصدر العاطفة في العائلة، كما يميلون إلى الاستقرار ولا يعبر عن مشاعره بسهولة.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهني

يبدو أن على مواليد برج العذراء توخي الحذر على الصعيد المهني، فوجود القمر في وضع معاكس يتسبب في جعلهم عصبيين اليوم وانفعاليين بشكل مبالغ به، لذا ينصحهم الفلك وعلم الأبراج بتوخي الحذر والهدوء وتمالك أعصابهم أمام الأمور البسيطة والتي قدر يرونها كبيرة من وجهة نظرهم.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفي

يعيش مواليد برج العذراء اليوم مع الذكريات، فالوضع الفلكي يرجعك إلى ما سبق، وعليك أن تقاوم سيطرة الحزن عليك عندما تفكر في ذلك.

الحب عند برج العذراء

الحب شئ عظيم عند مواليد برج العذراء، فهم يمتلكون مشاعر فياضة وعاطفة كبيرة، ولا يوجد لديهم منطقة وسط فإما أن يحبوا جدا أو يكرهون كثيرا، فهم صادقون في مشاعرهم ويعبرون عنها إذا اطمئنوا ويصرحون الطرف الآخر بعد الثقة فيه وقدرتهم على إقناعه لهم.