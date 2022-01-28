برج الميزان حظك اليوم الجمعة 28-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. اهتم بمن حولك

الميزان من الأبراج الهوائية، التي يتميز مواليدها بالعديد من الصفات والمزايا، فهم أشخاص ساحرون وذو شخصية جذابة، كما أنهم عقلانيون وهادئون ولديهم ثبات انفعالي للتحكم في مختلف المواقف بشكل جيد ومناسب، كما أنهم أذكياء ومخلصون وملهمون لمن حولهم، وهم أشخاص متفائلون ينظرون للأمور بإيجابية.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهني

تقول عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك، إن اليوم مناسب لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني لإبراز مواهبهم، وقدراتهم.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي، على مواليد برج الميزان الاهتمام بمن حولهم وشركاء حياتهم والعمل على إكسابهم الثقة وتشجيعهم وتقديم الحب لهم.

مشاهير برج الميزان

وينتمي العديد من المشاهير لبرج الميزان، أبرزهم الفنانة روبي والمطرب الشعبي عمر كمال، والفنان بهاء سلطان، والفنانة أروى جودة، وجمال قطب، والفنانة نجلاء بدر، والفنان باسم سمرة.

برج الميزان في العمل

يقدس مواليد برج الميزان العمل ويحبون حياتهم المهنية ويجربون العديد من الأعمال حتى يثبتون أو يقتنعون بما يجب أن يؤدوه والمناسب لهم، ولا يحبون تولي رئاسة العمل، وذلك لأنهم يحبون المشاركة في المسؤولية ويترددون في اتخاذ القرارات.