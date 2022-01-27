برج الميزان حظك اليوم الخميس 27-1-2022 مهنيا وعاطفيا

حب الأجواء الهادئة بالتزامن مع البحث عن المغامرات، هكذا يعيش مواليد برج الميزان، فهم يملكون الشخصية وعكسها على الدوام فهم أشخاص عنيدون في طباعهم، ولكنهم يملكون التنازل عن العند مقابل المعاملة والكلمة الطيبة، لذا نرصد خلال السطور التالية لمواليد برج الميزان، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي.

برج الميزان حظك اليوم مهنيًا

وتكشف خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، لمواليد برج الميزان أنهم على الصعيد المهني والمالي يجب أن يحذروا من أن القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال، ولذا ينصحك الفلك أن تنتبه في خطواتك وحساباتك وعليك بعدم تبديد المال.

برج الميزان حظك اليوم عاطفيًا

وعلى المستوى العاطفي، فإنه رغم التشوش.. الشمس في منزل الحب تساعدك أن تؤثر في الآخر وترى الأمور بشكل أوضح وقد تحسم مشكلة عالقة.

مشاهير برج الميزان

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الهضبة عمرو دياب والفنان محمد منير وإيمينيم وويل سميث وروبي وبشرى والفنانة سمية الخشاب، الممثلة كيت وينسلون.