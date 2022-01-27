هيثم الحاج علي: برنامج «صنايعية الكتاب» يستهدف مساعدة الموهوبين بالنشر

قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، إنّ حلايب وشلاتين تشارك في المعرض للدورة الرابعة او الخامسة بمنتجاتها اليدوية ومحتوى بصري على الشاشة، حيث سيتم عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية حولها.

الحاج: لدينا برنامجا مهنيا جديدا وهو صنايعية الكتاب

وأضاف «الحاج علي» خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في برنامج «في المساء مع قصواء»، على فضائية «CBC»: «لدينا برنامجا مهنيا جديدا وهو صنايعية الكتاب، وهو مسؤول عن استقبال سير ذاتية لشباب صناع الكتاب مثل رسامي الأغلفة وكتب الاطفال والمؤلفين والمحررين وسنقوم بإصدار قاعدة بيانات تضم أسماءهم وتقديمها للناشرين من أجل استكشاف مواهب جديدة وخلق فرص عمل».

وتابع رئيس الهيئة العامة للكتاب: «نحاول استغلال إقبال الناس على المعرض ووجودهم في المعرض، ومن لا يمكنهم مقابلة الناشرين من الموهوبين فإننا نقوم بتدشين قاعدة بيانات لكي نعرف الناشرين بهم».

عبارة معرض القاهرة الدولي للكتاب مكتوبة مكتوبة بخط أقرب للروح المصرية

وأشار إلى أنّ عبارة معرض القاهرة الدولي للكتاب مكتوبة باللغة العربية من الفنان محمد أباظة، حيث يتم تثبيت الكتابة بهذا الشكل للسنة الثالثة على التوالي، وهذا الخط أقرب للروح المصرية، مؤكدًا أنه سيتم تثبيت هذا الخط في النسخ القادمة من المعرض.

وأوضح أن الدكتور أشرف رضا صمم بوستر المعرض واستهدف إظهار تراكم طبقات الهوية المصرية، إذ ان هذه الطبقات تذوب في بعضها، في إطار تداخل ناعم، مردفًا ان البوستر عبارة عن 3 أقسام هي القبطي والفرعوني والعربي وكلهم بنفس اللون، ويشبه البوسترر البردية أو جدار المعبد الذي يمثل الهوية المصرية بتراكمها اللغوي.