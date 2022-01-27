جهاز «أسوان الجديدة»: طرح أراضي إسكان اجتماعي خلال الفترة المقبلة

قال المهندس أحمد هاشم، معاون رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، إنه خلال الفترة المقبلة لن يكون هناك طرح لأي وحدات سكنية سواء كانت إسكان اجتماعي أو متوسط أو ممتاز، منوها بطرح أراضي إسكان اجتماعي، ومتميز وأكثر تميزا، للأفراد وليست للشركات.

مساحات وأماكن الأراضي

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مساحة الأراضي المخصصة للإسكان الاجتماعي التي ستطرح تبلغ 276 م²، و 210م²، وفيما يخص الإسكان المتميز فتبلع مساحة الأراضي التي 450م² للقطعة الواحدة، وبنفس المساحة للإسكان الأكثر تميزا، كما يجرى أيضا خلال الفترة الحالية طرح عدد 7‪ وحدات إدارية، بجانب 1‪5 محال تجارية، في وحدات الإسكان الاجتماعي بالحي الثاني والثالث.

زيادة كبيرة في عدد سكان المدينة

كما أشار إلى أنه بعد الافتتاح الكبير التي تشهده مدينة أسوان الجديدة، لوحظت زيادة ملحوظة في عدد الأشخاص الراغبين في أملاك وحدات سكنية بالمدينة أو قطعة أرض أو محال تجاري، منوها بأن مدينة أسوان الجديدة من مدن الجيل الرابع، وهي الأحداث بجانب موقعها الفريد، إذ تعتبر هي المدينة الوحيدة من الجيل الرابع المطلة على النيل، بالإضافة إلى اعتمادها الكبير على التكنولوجيا في إدارة وتشغيل جميع مرافقها من مياة وكهرباء وغاز.

كورنيش مدينة أسوان الجديدة نقطة جذب سياحية

ومن جانبه، ذكر «هاشم» أن كورنيش مدينة أسوان الجديدة يعد مقصدا ومزارا سياحيا، إذ يضم الكورنيش ومحلات تجارية، وكافيهات، بجانب وبازارات سياحية، ومناطق خضراء، ومراسى سياحية، ومناطق ألعاب أطفال، ومسارات حركة وأماكن انتظار السيارات لخدمة جميع زوار الكورنيش.

ويعد مشروع الممشى السياحى ضمن مشروعات الشريط النهري بالمدينة، ويقع على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدانا، وجرى الانتهاء من المرحلة الأولى منه.