9 اقتراحات يناقشها مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.. منها تحويل قرية لمدينة

يناقش مجلس الشيوخ في جلساته، الأسبوع المقبل، عددا من الموضوعات المهمة، منها استكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل الجديد.

لجنة لاختبار المعلمين قبل تعيينهم

ويشهد مجلس الشيوخ، مناقشة عدة تقارير للجان التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والإدارة المحلية، إضافة إلى لجنة الثقافة والآثار والإعلام.

وتتضمن الاقتراحات اقتراحا مقدما من النائب عمر زايد، بشأن تشكيل لجنة علمية متخصصة لاختبار واختيار المعلمين قبل تعيينهم لسد العجز بالمعلمين بمختلف المراحل التعليمية، وإنشاء كادر مالي ووظيفي خاص بالمعلمين.

تفعيل المادة 26 بشأن مدارس اللغات

ويناقش المجلس اقتراحا برغبة مقدم من النائب محمد تركي، بشأن تفعيل نص المادة 26 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014، بشأن المدارس الرسمية المتميزة للغات.

كما يناقش المجلس اقتراحا برغبة من النائبة راجية الفقي بشأن تعظيم الاستفادة من الكفاءات والموارد الموجودة بهيئة تنمية صناعة التكنولوجيا المعلومات، وتحديدا العاملين في مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، وذلك دعما للمستجدات التي تشهدها الدولة في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

3 تقارير للجنة الإسكان

ويستعرض المجلس ثلاثة تقارير للجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار عن اقتراحات برغبة، وتشمل اقتراحا برغبة مقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين بشأن السماح بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي للمرشدين السياحيين المساهمين في شركات سياحية، أو مطاعم سياحية، أو عاديات سياحية، أو بواخر نيلية أو الشركاء بها.

كما يناقش المجلس اقتراحا برغبة من النائب محمود القط، بشأن عدم تحديث وتجديد المؤثرات الصوتية والمرئية، على الرغم من إعلان الحكومة المصرية عن خطة تطويره بالتعاون مع القطاع الخاص منذ عام 2018.

أما التقرير الثالث فيتعلق باقتراح برغبة من النائب عمرو عزت حجاج، بشأن إصدار مدونة سلوك شاملة لكل أوجه المجالات الإعلامية والصحفية.

كما يناقش المجلس ثلاثة تقارير للجنة الإسكان والإدارة المحلية، وتشمل اقتراحا برغبة من النائب خالد سعيد بشأن إنشاء خط سكة حديد من مدينة بلبيس إلى مدينة العاشر من رمضان، وصولا إلى منطقة الروبيكي بطول 60 كم.

ويشمل التقرير الثاني اقتراحا برغبة مقدم من النائب زين الأطناوي، بشأن إنشاء كوبري على النيل بـ«مغتغة»، بينما يقدم النائب عبدالحكيم العش اقتراحا برغبة بشأن تحويل قرية أولاد حمزة إلى مدينة.