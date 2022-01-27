هيثم الحاج علي: سعر الكتاب بمبادرة «ثقافتك كتابك» لا يتجاوز 20 جنيها

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إنّ «سلسلة ما» عبارة عن كتب جيب، لا يزيد سعرها عن 5 جنيهات، موجهة للشباب بداية من المرحلة الثانوية، فهي مختصة بفرع من فروع المعرفة، ومؤلفيها على درجات أعلى من التخصص، مثل الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور أحمد زكريا، والدكتور أحمد زايد والدكتور حسن عطية وسمير غريب.

الهدف الأساسي من «سلسلة ما»

وأضاف الحاج علي خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في برنامج «في المساء مع قصواء»، على فضائية «CBC»، أن الهدف الأساس من هذه السلسلة أن يكون الشباب على دراية بعلوم الاجتماع والتاريخ وغيرها، فمثلا إذا أحبوا التاريخ يمكنهم اختيار الدراسة في الشعبة الأدبية، والسلسلة مختصة أيضا في الشعر والموسيقى والفن التشكيلي والسينما والإعلام.

وأشار إلى أن هذه السلسلة تصدر منذ نحو سنة ونصف وخرج منها 30 عنوانا، إذ جرى التركيز على العلوم الكبرى في الموجة الاولى من الإصدارات، كما يجرى التركيز على العلوم الفرعية في الإصدارات المقبلة.

وأوضح أنّ إصدارات مكتبة الأسرة سيكون تكلفة الكتاب فيها بنصف تكلفته، فإذا كانت تكلفة الطبعة 10 جنيهات، فإن القارئ سيدفع 5 جنيهات للحصول عليها.

سعر الكتاب بمبادرة «ثقافتك كتابك»

وأكد رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن الكتاب الذي يباع في جناح المعرض ضمن مبادرة «ثقافتك كتابك» لا يتجاوز سعره 20 جنيها، مشيرًا إلى أن الجناح يعرض أعمال بعض الكتاب والروائيين الشباب الذين لم تتجاوز أعمارهم 35 سنة.

وأضاف أن الهيئة تعرض بعض كتب الثقافة القانونية، بحيث يمكن للمتلقي العادي أن يقرأه ويطلع عليه جيدا، وتتضمن هذه الكتب حكايات جرائم وبعض الأحداث التي حدثت مع المستشارين والقضاة وغيرها من الأمور.

وتابع أن كتاب فن الإلقاء للفنان الراحل عبدالوارث عسر موجود في جناح الهيئة: «كان يعلم معظم ممثلين وقضاة ومحامين ومذيعين كيفية تحقيق التوافق بين مخارج الألفاظ والمواقف التي يتعرضون لها، أي مواءمة الكلام لمقتضى الحال، وسعر الكتاب 22 جنيها».

وتابع أن المعرض يعرض كتاب عائشة في أرض الأحلام، من أهم نواتج التعاون مع ناشر صربي، وهو عبارة عن قصة صربية لبنت عربية، وتم ترجمته إلى اللغة العربية، إذ يتضمن الكتاب اللغة العربية واللغة الصربية للتسويق له في الدول العربية وصربيا.