دنيا سمير غانم بعد خروج شقيقتها «إيمي» من عزلتها: «مكنتش راضية تنزل»

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، عن معاناتها مع الطقس البارد الذي تشهده مصر وكذلك المملكة العربية السعودية، خلال الفترة الحالية، قائلة: «الدنيا برد في السعودية بس مصر أبرد».

دنيا سمير غانم: ظهوري في السعودية ليس الأول

وقالت دنيا سمير غانم، في تصريحات لقناة «MBC 1» على هامش حضورها حفل جوائز JOY AWARDS في المملكة العربية السعودية، إنّ ذلك الظهور ليس الأول بالنسبة لها، إذ سبق وظهرت في فعاليات فنية مختلفة بالقاهرة، بعد وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز.

دنيا سمير غانم: «بابا وماما كانوا مصدر سعادة للناس كلها»

وأعربت دنيا سمير غانم، عن سعادتها البالغة بحضور شقيقتها إيمي، معها في الحفل، إذ يُعد هذا الظهور هو الأول لها، منذ وفاة والديها قبل شهور، قائلة: «مبسوطة أكتر إن أيمي معانا لأنها مكنتش راضية تنزل».

وتابعت دنيا سمير غانم: «بابا وماما كانوا مصدر سعادة للناس كلها، ويارب نعيش حياتنا اللي جاية في سعادة».

تفاصيل مشاركة دنيا سمير غانم في موسم دراما رمضان 2022

يذكر أنّ الفنانة دنيا سمير غانم، تُشارك في موسم دراما رمضان المُقبل، من خلال مسلسل «عالم موازي» والذي يُعد آخر عمل درامي ظهرت فيه قبل وفاتها، حيث تستعد لاستكمال تصويره خلال الفترة القليلة المُقبلة.

مسلسل عالم موازي من بطولة دنيا سمير غانم، والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، وشيماء سيف، ومحمد أوتاكا، ومن إخراج وإنتاج هشام جمال.

وكان مسسلسل عالم موازي من المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان الماضي، إلا أنّ تصويره توقف بشكلٍ اضطراري في أبريل الماضي، بسبب إصابة عدد كبير من فريق العمل بفيروس كورونا، لعل أبرزهم الفنانة دلال عبد العزيز، ليخرج من الماراثون الدرامي الماضي.