تفاصيل ظهور دنيا سمير غانم في رمضان بـ«عالم موازي».. السيناريو اتغير بوفاة أمها

كشفت مصادر، عن مشاركة الفنانة دنيا سمير غانم، في موسم دراما رمضان 2022، من خلال مسلسل «عالم موازي»، الذي كان من المُفترض تقديمه العام الماضي، إلا أنّ جائحة فيروس كورونا، حالت دون ذلك.

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إنه جرى تعديل سيناريو مسلسل عالم موازي، ليمتد على مدار 30 حلقة كاملة، وليست 15 فقط، كما كان مُخططًا له العام الماضي، إذ تحرص دنيا، على التواجد مع جمهورها طوال شهر رمضان المُبارك.

سبب توقف مسلسل عالم موازي

كان من المُقرر عرض مسلسل عالم موازي، في النصف الثاني من شهر رمضان الماضي، في 15 حلقة فقط، إلا أنّ تصويره توقف بشكلٍ اضطراري، بعد إصابة الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس كورونا، وآخرين من فريق العمل، وسرعان ما تطورت الأحداث، التي أسفرت عن وفاة الفنانة القديرة وزوجها سمير غانم.

والمسلسل من بطولة دنيا سمير غانم، والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، وشيماء سيف، ومحمد أوتاكا، ومن إخراج وإنتاج هشام جمال.

عودة دنيا سمير غانم إلى دراما رمضان

يعيد مسلسل عالم موازي، الفنانة دنيا سمير غانم، إلى الساحة الدرامية، بعد شهور من الغياب الفني، إثر فقدانها لوالديها في فترة وجيزة، ما تسبب في سوء حالتها النفسية.

ونشرت دنيا، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات «تويتر»، صورة، مدونًة عليها مقولة: «حلمي الأكبر أنّ أجعل والدي فخورين بي»، إذ حظيت بدعم ومساندة كبيرة من جمهورها.