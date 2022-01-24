دنيا سمير غانم تتذكر دلال عبد العزيز بصورة من الطفولة: وحشتني أوي

تذكرت الفنانة دنيا سمير غانم، والدتها دلال عبد العزيز، بكلمات مؤثرة، بعد رحيلها منذ أشهر، على الرغم من أنها بدأت تتعافي تدريجيا من الصدمة النفسية التي مرت بها بعد رحيل والديها، لكنها ما زالت تحافظ على نشر صورا لهما وتطلب الدعاء.

رسالة دنيا سمير غانم لوالدتها دلال عبد العزيز

نشرت دنيا سمير غانم، صورة لها مع والدتها، وهي في مرحلة الطفولة، إذ كانت تحملها الراحلة دلال عبد العزيز، وتقبلها، معلقة عليها: «وحشتني أوي»، بالإضافة إلى علامات قلوب حمراء.

فوتوسيشن بمناسبة العودة لـ«عالم موازي»

عقدت دنيا سمير غانم، جلسة تصوير بمناسبة عودتها لتصوير مسلسل «عالم موازي»، من جديد، الذي يعيدها إلى الساحة الدرامية، بعد أشهر من الغياب الفني، بسبب رحيل والديها.

وبدأ فريق العمل تصوير مسلسل عالم موازي، قبل أشهر من رمضان الماضي، لكنه توقف بعد إصابة الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس كورونا، وآخرين من فريق العمل، ما أدى إلى توقف التصوير، وعودته مجددا خلال الفترة الحالية، لعرضه في رمضان 2022.

المسلسل من بطولة دنيا سمير غانم، والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، وشيماء سيف، ومحمد أوتاكا، ومن إخراج وإنتاج هشام جمال.

غياب إيمي سمير غانم

يأتي ذلك على عكس الفنانة إيمي سمير غانم، التي فضلت الابتعاد عن الوسط الفني لفترة طويلة، حتى تستطيع أن تخرج من صدمتها من جديد، إذ ما زالت تعيش حالة نفسية سيئة بعد رحيل والديها، وأدت مؤخرا، عمرة لوالديها، مطالبة بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وأن يتذكر جمهورهما أعمالهما الكوميدية ويدعوا لهما.