كارولين عزمي عن واقعة التحرش بها: زوجة المتهم طلبت الصلح ولن أتنازل

قالت الفنانة كارولين عزمي، إنها تعرضت خلال الأيام الماضية لحادث تحرش، مشددة على أنها لن تتنازل عن حقها رغم أن زوجة المتهم حاولت التدخل للصلح.

وأوضحت «عزمي»، أنها كانت تقود سيارتها في الشارع وإلى جوارها سيارة أخرى، وكان الطريق مزدحمًا وفجأة وجدت سيارة تقترب بشدة من سيارتها، معقبة: «ضربت كلاكس عشان يفهم، وبصيتله لكن لقيته بيضحك، ومجاش في بالي أي حاجة فابتسمت وكملت القيادة في الطريق».

تفاصيل الواقعة

وأضافت «عزمي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلام الناس»، المذاع على قناة «mbc مصر» الفضائية، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الخميس: «مشيت لقيته جاي بأقصى سرعة وكان هيخبطني، وأنا عرفت إن المرة الأولانية كانت مقصودة، وعشان يبطل يضايقني طلعت الموبايل وعملت نفسي بصور عشان يبعد عني، واتفاجئت إنه قفل زجاج السيارة وسمعت أقذر شتائم ممكن أسمعها في حياتي».

المتهم لـ الفنانة: تعالي ورايا

وتابعت: «أنا للأسف مكنتش مصور بالفعل، ولكن بعدها فتحت الكاميرا وصورته فعلًا، ولقيته اتحول وبيكسر عليا بالعربية، والفيديو اللي أنا نزلته ميجيش واحد في المائة من اللي قالهولي، وكان عمال يقولي (تعالي ورايا) ويشمتني».

أسرة المتهم وزوجته يعرضون الصلح على الفنانة

وأشارت إلى أن أسرة هذا الشخص عرضوا عليها التنازل عن المحضر، معقبة: «مراته ست في منتهى الأخلاق والاحترام بس أنا مش قادرة أتنازل، ومش هتنازل.. هو شغال في (أوبر) والشركة اتخذت إجراءات ضده، وهذا الشخص لديه جبروت كبير واستحالة يكون هذا الموقف هو أول شخص، ولكنه اعتاد على إهانة الناس ومحدش بيعمله حاجة».