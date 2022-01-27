الهيئة العامة للكتاب: المصريون يقرأون 700 مليون ساعة في الأسبوع

قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، إنّ الهدف من معرض القاهرة الدولي للكتاب هو تحويله من حدث يهم الوسط الثقافي، لحدث قومي يشارك فيه الجميع: «نريد أن نقول للعالم إن مصر قادرة على تنظيم مختلف الفعاليات الضخمة في أصعب الظروف».

علي: نسبة الإعفاءات من التذاكر قد تصل إلى 70% من حجم الزائرين

وأضاف «الحاج علي»، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في برنامج «في المساء مع قصواء»، على فضائية «CBC»، ان نسبة الإعفاءات من التذاكر قد تصل إلى 70% من حجم الزائرين في اليوم الواحد، إذ أن عدد كبيري من الزوار أطفال، وهم معافون من تسديد ثمن التذكرة الذي يبلغ 5 جنيهات.

وأشاد رئيس الهيئة العامة للكتاب، بمعدلات القراءة العالية لدى الشباب المصري، موضحًا: «وفقا لتقرير نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية، فقد حلت مصر في المركز الخامس عالميا في معدلات القراءة، فنحن شعب يقرأ في الأسبوع 700 مليون ساعة في الأسبوع».

وواصل: «نقرأ أكثر من دول أوروبية كنا نعتقد أنهم يقرأون كثيرا، لكن في الحقيقة تظهر لديهم عادة القراءة في المواصلات، وهو ما لا نفعله، والأهم أننا لدينا جيل من الشباب يقرأ ويكتب بقوة .. عندنا شباب عملوا ماكينة قراءة قوية».

وكشف الدكتور تفاصيل معرض كتاب الطفل، موضحًا أنه عبارة عن صالة كاملة ومستقلة مساحتها 4 آلاف متر مربع: «هذا المكان حلم تشاركنا فيه وزيرة الثقافة وسيكون معرضا دوليا مستقلا تنظمه مصر».

علي: مصر كانت تشهد معرضا للطفل وتوقف منذ نحو 20 سنة

وأضاف: «كانت مصر تشهد معرضا للطفل وتوقف منذ نحو 20 سنة، وبالتالي فإن عودته مرة أخرى بمكان كبير وأنشطة دولية وألعاب جديدة وقد تكون تفاعلية سيكون أمرا مهما للغاية».

وتابع رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن هذا الجناح مقسم إلى 4 أماكن، منها مسرح ستشهد الحكي والندوات، والجديد هو مكان في الوسط مثل الميدان سيجلس فيه الأطفال به نظارات واقع افتراضي ستعرض جزء من قصة عبدالتواب يوسف.

وواصل: «هذا القسم سيتضمن أنشطة أخرى مثل الرسم والتلوين وتعليم صناعات الهاند ميد، كما أن بعض المؤلفين سيزورون المعرض لمقابلة الأطفال وسيحصلون على هدايا، وهذا المكان خلية نحل، وكل ركن يعمل من بداية اليوم حتى نهايته، وهو مفتوح طوال ساعات اليوم بالمجان، كما أن الأطفال تحت 12 سنة وذوي القدرات الخاصة لن يدفعوا قيمة تذكرة الدخول».