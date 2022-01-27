خريطة معرض الكتاب 2022.. يستمر حتى 7 فبراير المقبل

تزامنا مع انطلاق اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، في دورته الـ53 بالتجمع الخامس، يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في زيارة المعرض، عن خريطة معرض الكتاب 2022، عبر محركات البحث، لتكون دليلا لهم داخل المعرض.

خريطة معرض الكتاب 2022

وتسهيلا على زوار المعرض، للوصول إلى جناح معين، داخل صالات المعرض، أتاحت وزارة الثقافة، والقائمون على تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب، خريطة معرض الكتاب 2022، عن طريق أوراق بي دي إف، تحمل كل ورقة، شرحا تفصيليا لصالات المعرض، وأسماء وموقع الأجنحة التي تقع في كل صالة من صالات المعرض الأربع.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خريطة معرض الكتاب 2022، وفقا لما صدر عن وزارة الثقافة، وإدارة تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب.

خطوط مواصلات معرض الكتاب 2022

كما أتاحت وزارة الثقافة، 11 أتوبيس نقل عام، لنقل الزوار من المواطنين الراغبين فى زيارة المعرض، من وإلى المعرض بموقعه داخل منطقة التجمع الخامس، وذلك خلال 7 خطوط، تغطى معظم المناطق، وتتمثل في:

الخط الأول:

عبدالمنعم رياض – رمسيس - عباسية – جامعة الأزهر – محور المشير – مركز المنارة، إلى مقر معرض الكتاب.

الخط الثاني:

دوران شبرا – ش شبرا – أحمد حلمي – ش رمسيس – عباسية – نادي السكة – جامعة الأزهر – محور المشير – مركز المنارة.

الخط الثالث:

في النزهة الجديدة – ميدان الحجاز – السبع عمارات – مكرم عبيد – مصطفى النحاس – المنهل – الوفاء والأمل – معرض الكتاب.

الخط الرابع:

الأميرية – ميدان المطرية – الحلمية – كلية بنات عين شمس – ميدان رابعة – الحي السابع – حي السفارات – معرض الكتاب.

الخط الخامس:

ميدان الجيزة – جامعة القاهرة – القصر العيني – السيدة عائشة – الأتوستراد – جامعة الأزهر – معرض الكتاب.

الخط السادس:

صقر قريش – كارفور المعادي – نادي وادي دجلة – الطريق الدائري – محور المشير – معرض الكتاب.

الخط السابع:

المظلات – سراي القبة – روكسي – السبع عمارات – الحي الثامن – الوفاء والأمل – محور المشير – معرض الكتاب.