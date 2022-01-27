تفاصيل استخراج شهادة ميلاد أون لاين من موقع «الداخلية».. بيانات مطلوبة

استخراج شهادة ميلاد أون لاين، تتصدر عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» بصفة يومية، كونها أكثر المستندات الرسمية التي يحرص كثير من المواطنين على استخراجها، سواء كانت للأشخاص الذين لم يبلغوا السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي، أو لغيرهم لاستخدامها في أمور أخرى.

وفي كثير من الأحيان، يحتاج المواطن إلى استخراج شهادة ميلاد بشكل سريع، دون الذهاب للسجل المدني، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، لذلك يسعى البعض لمعرفة طريقة استخراج شهادة ميلاد إلكترونيا من قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية، مع العلم أن هذه الخدمة غير متاحة لاستخراج شهادة الميلاد للمرة الأولى، بل يجب أن تكون قد اُستخرجت من قبل.

استخراج شهادة ميلاد أون لاين

وأتاحت وزارة الداخلية المصرية، ممثلة في قطاع الأحوال المدنية، تسهيلات كبيرة لسهولة استخراج شهادة ميلاد أون لاين، وفي وقت زمني قياسي، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى تطوير المنظومة الأمنية والخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع المعاناة عنهم، وتلافي المعوقات التي من شأنها زيادة التكدس والازدحام في استخراج المستخرجات الرسمية.

خطوات استخراج شهادة ميلاد من موقع وزارة الداخلية

تبدأ خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة من موقع وزارة الداخلية، بالدخول على البوابة الرسمية للوزارة، ثم تسجيل دخول مستخدم حال كان للمواطن حساب، أو إنشاء حساب جديد على الموقع.

ويتطلب تسجيل الحساب الجديد على المنصة، إدخال البيانات الأساسية للمواطن، مثل الاسم بالكامل، والعنوان، والوظيفة، والجنسية، والرقم القومي، ورقم الهاتف، إضافة لتحديد كلمة المرور، ثم استقبال رقم تأكيدي، والموافقة، وأخيرا تسجيل الحساب الجديد.

بعد ذلك، يتم النقر على خدمة استخراج شهادة ميلاد مميكنة مطبوعة سابقاً من خانة «دليل الخدمات»، وتحديد عدد الوثائق المطلوب، واستيفاء البيانات الخاصة بالشهادة، مثل درجة القرابة «أب، أم، أخت، أخ، أو غيرها»، واسم الأم بالكامل، والرقم القومي، وكتابة البيانات الخاصة بمقدم الطلب الذي سيقوم باستلام الشهادة وتتضمن تلك البيانات العنوان، والرقم البريدي، والمحافظة، وقسم الشرطة التابع له، وتسديد قيمة المستند.

استخراج شهادة ميلاد من البريد

استخراج شهادة ميلاد من البريد المصري، على رأس الخدمات التي أتاحتها الأحوال المدنية، بالتنسيق مع هيئة البريد، إذ أتاحت المصلحة الحصول على إصدارات الأحوال المدنية من بينها شهادة الميلاد، للتيسير على المواطنين، علمًا بأنه يمكن استخراج الإصدار الثاني لشهادة الميلاد من مكاتب البريد المصري وليس الإصدار الأول، وذلك من خلال 4000 مكتب بريد منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

ويتم تسجيل بيانات العميل آليا متضمنة الرقم القومي له على قواعد بيانات البريد المصري، وتحصيل رسوم الخدمة آليًا، واستخراج إيصال متضمنًا بيانات العميل والمعاملة.