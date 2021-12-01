خطوات استخراج شهادة ميلاد إلكترونية.. من الموبايل وأنت في البيت

أصبحت الخدمات المميكنة من أهم الكلمات التي يتم البحث عنها بشكل يومي، في ظل انتشار جائحة كورونا، ورغبة في توفير الوقت والمجهودة، لذلك يحاول البعض معرفة طريقة استخراج شهادة ميلاد الكترونيا من قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية، مع العلم أن هذه الخدمة غير متاحة لاستخراج شهادة الميلاد للمرة الأولى، بل يجب أن يكون قد تم استخراجها من قبل.

وفي هذا الصدد، يقدم موقع جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم خطوات استخراج شهادة الميلاد الكترونيًا «أون لاين» من موقع وزارة الداخلية قطاع الأحوال المدنية، في السطور التالية.

خطوات استخراج شهادة ميلاد الكترونيا

وحتى يتمكن المواطن من استخراج شهادة ميلاد مميكنة يجب اتباع الآتي.

الدخول إلى خدمات الأحوال المدنية بوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، وتسجيل دخول مستخدم في حال كان للمواطن حساب، أو إنشاء حساب جديد على الموقع.

يتطلب تسجيل حساب جديد على المنصة، إدخال البيانات الأساسية للمواطن، مثل الاسم بالكامل، العنوان، الوظيفة، الجنسية، الرقم القومي، رقم الهاتف، بالإضافة لتحديد كلمة المرور، ثم استقبال رقم تأكيدي، والموافقة، وأخيرا تسجيل الحساب الجديد.

يدخل بعدها المواطن على خدمات قطاع الأحوال المدنية، والضغط على خدمة استخراج شهادة ميلاد مميكنة مطبوعة سابقاً من خانة دليل الخدمات «وثيقة ميلاد».

يتم بعدها تحديد عدد الوثائق التي تحتاجها.

استيفاء بعض البيانات الخاصة بالشهادة، مثل درجة القرابة ما إذا كنت: «أب، أم، أخت، أخ، أو غيرها»، واسم الأم بالكامل، والرقم القومي.

يتم بعدها كتابة البيانات الخاصة بمقدم الطلب والذي سيقوم باستلام الشهادة وتتضمن تلك البيانات العنوان، والرقم البريدي، والمحافظة، وقسم الشرطة التابع له.

يدفع مقدم الطلب قيمة تلك المستندات ليتمكن من استلام شهادة الميلاد، حيث أن سعر وثيقة الميلاد الواحدة 58 جنيها وتبلغ تكلفة خدمة التوصيل لمحل الإقامة 12 جنيهاً وخدمة التوصيل الإلكتروني جنيهان لتصبح التكلفة الإجمالية 70 جنيهاً.