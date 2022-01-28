فنانات يدعمن إيمي سمير غانم بعد خروجها من الحداد: «مرحبا بعودتك»

دعم عدد من نجوم الفن، الفنانة إيمي سمير غانم، بعد مشاركتها مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وكان أبرز الفنانات اللائي دعمنها: درة، وفريال يوسف، وبسنت صيام، وإسراء زيدان، ودارين حداد، وذلك بعد إطلالتها خلال مشاركتها في النسخة الثانية من حفل جوائز صناع الترفيه «JOY AWARDS»، بالمملكة العربية السعودية.

وجاء دعم العديد من نجوم الفن، للفنانة إيمي سمير غانم، بعد مشاركتها لـ «الأوت فيت» الخاص بها، التي اختارته أن تظهر به بأول مشاركة فنية من خلال النسخة الثانية من حفل جوائز صناع الترفيه «JOY AWARDS»، بالمملكة العربية السعودية، برفقة شقيقتها دنيا، وزوجها حسن الرداد، عقب وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز.

تعليقات بعض الفنانات على ظهور إيمي سمير غانم في «JOY AWARDS»

وشارك العديد من نجوم الفن من خلال التعليقات على فيديو إيمي سمير غانم، بـ«إنستجرام»، حيث علقت فريال يوسف: «مرحبا بعودتك»، وقالت دارين حداد: «بحبك.. برافو.. استمتعي يا حبيبتي»، كما علقت كل من بسنت صيام، وإسراء زيدان.

كما عبّرت الفنانة دنيا سمير غانم عن سعادتها لمشاركة شقيقتها دنيا بالحدث، وذلك من خلال حوار خاص على هامش الاحتفالية مع القناة الرسمية الناقلة للحدث «MBC1»، قائلة: «مبسوطة أكتر إن إيمي معانا لأنها مكانتش راضية تنزل».

إطلالة إيمي سمير غانم

واختارت إيمي سمير غانم، أن تكون إطلالتها بأول مشاركة لها بعد وفاة والديها، أن تطل بفستان أسود طويل، سواريه مطرز بتطريزات بسيطة، باللون الأسود، مرفقا به شال مفتوح من اليدين، ومطعم بالفرو الأسود، ممسكة بشنطة سوداء تتناسب معه.

وكان الأوت فيت الخاص بإيمي سمير غانم، بعد حداد طويل الأمد استمر لما يقرب من 6 أشهر متتالية، واختفاء عن الأنظار، بسيط ولكنه يمتاز بالأناقة، واختارت أن يكون شعرها منسدلا على كتفيها، ووضعت مكياج شتويا يطفو عليه الألوان البنية بدرجاتها.