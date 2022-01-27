مصرع وإصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي بحلوان

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الأوسطي اتجاه حلوان، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى وإيداع الجثث في المشرحة تحت تصرف النيابة.

إخطار بالواقعة

تلقت غرفة عمليات المرور، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري على الطريق الأوسطي، ووجود متوفين ومصابين.

نقل المصابين إلى المستشفى

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين وقوع انقلاب سيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن 3 وفيات وإصابة 7 أشخاص آخرين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وجارٍ رفع آثار الحادث.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، لنقل المصابين، ورفع رجال المرور آثار الحادث لعودة حركة المرور لطبيعتها بالطريق الأوسطي إثر انقلاب سيارة ميكروباص ونقل الضحايا والمصابين للمستشفيات.

وبدأ رجال المباحث في مناقشة المصابين الذين تسمح حالتهم بقدرتهم للإدلاء بأقوالهم عن الحادث، كما يتم الاستماع لشهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.