الموقف القانوني لسائق «تريلا» حادث الطريق الأوسطي بعد وفاة عامل وإصابة 8

حادث تصادم مروع شهده الطريق الأوسطي منذ ساعات، أسفر عن وفاة عامل، وإصابة 8 آخرين، وتفحم 8 سيارات ملاكي وآخريين نقل ثقيل، في مشهد سيطرت عليه النيران، إلى أن تمكنت منها قوات الدفاع المدني، التي انتقلت سريعًا إلى مكان الحادث.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق السيارة النقل «تريلا»، لتسببه في حادث الطريق الأوسطي، الذي نتج عنه وفاة محمد طلعت هلال، ونقل جثمانه لمستشفى حلوان، وتعرض 8 آخرين إلى إصابات بالغة، وتفحم 8 سيارات ملاكي و2 نقل.

العقوبة المحتملة لسائق تريلا حادث الطريق الأوسطي

لتوضيح الموقف القانوني، قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانوني الجنائي بجامعة المنيا، إن موقف سائق السيارة النقل بحادث الطريق الأوسطي، يحكمه نص المادة 238 من قانون العقوبات، ويفيد بأنه إذا أسفر الفعل عن وفاة شخص، وكان ذلك بإهمال جسيم، تصل العقوبة إلى الحبس 5 سنوات، إذ إن إجمالي ما نشأ عنه فعل السائق وفاة شخص وإصابة عدة أشخاص.

الفعل لا يندرج تحت الظرف المشدد

وأضاف «السعداوي» في حديثه مع «الوطن»، أن الفعل في تلك الحالة، لا يندرج تحت الظرف المشدد، الذي يشترط وفاة أكثر من 3 أشخاص، مشيرًا إلى أنه ربما يسفر التحقيق عن تعاطي السائق للمواد المخدرة، وتلك إشكالية أخرى تعرضه لنص المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات التي تصل فيها العقوبة إلى السجن.

وأشار أستاذ القانوني الجنائي، إلى أنه ما زال نزيف الجريمة غير العمدية لا ولن يتوقف، وهو أمر يوجب بطبيعة الحال على المشرع المصري أن يعيد مراجعة خطته التشريعية والعقابية في مواجهة تلك الجرائم، باعتبارها أول معوقات تحقيق النهضة الاقتصادية التي ترجوها مصر في بناء دولة حديثة، مضيفًا أن العقوبات التي يفرضها المشرع المصري للجريمة غير العمدية لا تتوازن بالمرة مع النتائج الكارثية لها، خاصة أن عدد ضحاياها فاق ضحايا الحرب العالمية.