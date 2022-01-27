«بايدن» يعتزم تعيين أول امرأة من أصل أفريقي في المحكمة العليا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، عزمه تعيين امرأة من أصل أفريقي عضو في المحكمة العليا، لتكون أول قاضية من أصل أفريقي بهذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة، التي ستخلف القاضي الليبرالي ستيفن براير الذي قرر مؤخرا التقاعد، ويأتي هذا تنفيذا لوعد كان قطعه «بايدن» خلال فترة حملته الانتخابية

وأكد الرئيس الأمريكي، أن الشخص الذي سيخلف «براير» في منصبه سيكون لديه «مؤهلات وشخصية وخبرة ونزاهة استثنائية»، على حد قوله، لافتا إلى أن القاضي الجديد ستكون امرأة، وستكون أول مرأة من أصل أفريقي في المحكمة العليا بالولايات المتحدة.

ويأتي ذلك بعد الإعلان قبل أيام عن ترشح أول مسلمة لمنصب قاض بمحكمة فيدرالية وهي نصرت جاهان تشودري.

المرشحات لمنصب أول قاضية من أصول أفريقية بالمحكمة العليا

ولم يكشف الرئيس الأمريكي عن اسم المرشحة المحتملة لهذا المنصب إلا أن هناك قائمة تضم 3 سيدات من أصل أفريقي هن الأقرب لهذا المنصب والتعيين التاريخي.

وتأتي القاضية كيتانجي جاكسون التي تبلغ 51 عاما كأقرب شخصية لهذا المنصب، وتعمل حاليا في محكمة الاستئناف في كولمبيا.

وتلي «جاكسون» القاضية بونديرا كروجر التي عملت قاضية فيدرالية في المحكمة العليا بولاية كاليفورينا.

وتأتي في المرتبة الثالثة القاضية ميشيل تشايلدز التي تعمل قاضية محكمة فيدرالية في ولاية ساوث كارولينا.

«بايدن» ووعده بتعيين امرأة من أصل أفريقي في المحكمة العليا

وحين تتولى امرأة من أصل أفريقي منصب قاض بالمحكمة العليا، سيكون بذلك بايدن أوفى بوعد مهم قطعه خلال فترة حملته الانتخابية عندما يكون هناك مقعدا شاغرا في المحكمة التي تعد أعلى هيئة قضائية في البلاد، وهو ما تحقق عندما أعلن ستيفن براير عزمه التقاعد.

ومن المقرر أن يتقاعد القاضي براير البالغ من العمر 83 عاما قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2022، وسيكون الأمر متاحا للرئيس الأمريكي الحالي بسهولة كون هناك أغلبية من حزبه في مجلس الشيوخ الذي يجب أن يوافق على ترشيحات الرئيس لقضاة المحكمة العليا.

ويعني تعيين امرأة من أصل أفريقي قاضية في المحكمة العليا أنها ستبقى في هذا المنصب مدى الحياة، ما لم تتوفَ أو تقرر التقاعد بإرادتها، وفق قانون تشكيل المحكمة التي تتكون من 9 قضاة.