هشام ماجد يتحدى الجمهور برقصة ويعدهم بجائزة «العرض الخاص»

أعلن الفنان هشام ماجد عبر تطبيق الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن تحدي رقصة في أحد مشاهد فيلم حامل اللقب.

ونشر هشام مقطعا من الرقصة، وعلق عليها قائلًا: «حامل اللقب Challenge.. فرصة عشان تحضروا العرض الخاص للفيلم، استخدموا الـsound ده وحاولوا تقلدوا الرقصة أو تعملوها بطريقتكم وأحلى اتنين هيبقى عندهم فرصة يحضروا العرض الخاص بتاع الفيلم مع كل الأبطال وماتنسوش تستخدموا هاشتاج #حامل_اللقب روحوا على تيك توك».

فيلم حامل اللقب

فيلم حامل اللقب من بطولة هشام ماجد، ودينا الشربيني، ومحمد سلام، وأحمد فتحي ومحمد ثروت، ودنيا ماهر وليلي عز العرب ومحمد كيلاني، وعدد من الفنانين وهو من تأليف هشام ماجد، وإيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المشاكل الزوجية، ويتم تناولها ومعالجتها خلال الأحداث بطريقة كوميدية.

مسلسل اللعبة

وعرض مؤخرا للفنان هشام ماجد مسلسل اللعبة، وهو من بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم هشام ماجد وشيكو وأحمد فهمي، مي كساب، محمد ثروت، ميرنا جميل، أحمد فتحي، رانيا يوسف، عارفة عبد الرسول، تأليف فادي أبو السعود وأحمد والي، إخراج معتز التوني.

وتدور أحداث مسلسل اللعبة حول وسيم ومازو، والذي تربطهم صداقة منذ الصغر، ويتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد، وتتوالى الأحداث بشكل كوميدي.