هشام ماجد: على المرأة احترام «كرش» الرجل.. مثلما يقدر حملها

كشف المنتج محمد رشيدي، عن موعد إطلاق فيلم «حامل اللقب» يوم 2 فبراير 2022، من خلال موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وطرح البرومو الرسمي الأول للعمل.

موعد إطلاق فيلم «حامل اللقب»

شارك المنتج محمد رشيدي، الإعلان الرسمي لـ فيلم «حامل اللقب»، من خلال موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متحديا لمتابعينه بالترند خلال خمس دقائق، قائلا: «عايزين الفيديو ده يبقى ترند في خمس دقايق.. الإعلان الرسمي لفيلم حامل اللقب».. معلنا موعد طرح الفيلم في 2/2/2022 بـ جميع دور العرض.

وتضمن الإعلان الرسمي لـ فيلم «حامل اللقب»، مشاهد كوميدية تجمع دينا الشربيني وهشام ماجد، وظهور ماجد حامل بمقطع الفيديو الترويجي، وظهور نتيجة الحمل إيجابية.

كما انتهى المقطع الرسمي لـ فيلم «حامل اللقب»، برسالة كوميدية موجهة للسيدات، إذ قال هشام ماجد، في آخر مشهد من الفيديو، «زي ما الستات عاوزنا نحترم شكلهم في الحمل.. لازم يحترموا كرش الراجل».

حامل اللقب يشهد انفصال هشام ماجد وشيكو

ويعد فيلم «حامل اللقب»، هو المشاركة الأولى، لـ هشام ماجد دون شيكو، وعلق منتج الفيلم محمد رشيدي على الأمر، قائلا: «بطولة الفيلم كانت تحتمل بطل واحد.. ولا يوجد سبب آخر لعدم الاستعانة بشيكو.. وفقا لتصريحات سابقة لـ«الوطن».

يذكر أن فيلم «حامل اللقب»، هشام ماجد، ودينا الشربيني، بجانب مشاركة مميزة لـ أحمد فتحي ومحمد سلام، الذي ظهر في المقطع الترويجي لفيلم بالعديد من المواقف الكوميدية مع هشام ماجد، والفيلم من إخراج، هشام فتحي، وتأليف الكاتب إيهاب بليبل.

كما يشارك عدد من نجوم الفن كضيوف شرف خلال أحداث فيلم «حامل اللقب»، ومن بينهم الفنانة ليلى عز العرب، والإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، التي تعد أول مشاركة فنية له.