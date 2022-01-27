سوزان نجم الدين عن مشاركتها في فيلم «تماسيح النيل»: «أنا هوايا مصري»

أعربت الفنانة السورية سوزان نجم الدين عن سعادتها البالغة بشأن طرح فيلم «تماسيح النيل»، أمس بجميع دور العرض في مصر، قائلة إنها لم تواجه أي صعوبات خلال تصوير الفيلم، وتتمني أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور والنقاد في مصر والدول العربية.

سوزان نجم الدين: كنت اشتاق للسينما المصرية

وقالت الفنانة سوزان نجم الدين في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هذا العمل يضم كوكبة من النجوم التي تعشقهم، لأن الفيلم مصري، وهي كانت تشتاق للسينما المصرية، وأنها تحب العمل مع المخرج سامح العزيز، وتتمنى أن ينعكس الحب الذي كان يملي الكواليس على الفيلم.

سوزان نجم الدين: تربيت على اللهجة المصرية

وتابعت أنها تحب الدراما المصرية، لأنها تربت على اللهجة المصرية والفنانين المصريين، لأن مصر هي أم الدنيا، ودائما تحب أن تأتي إلى مصر :«أنا هوايا مصري».

يذكر أن فيلم «تماسيح النيل»، تدور أحداثه في رحلة نيلية على مركب وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد ركاب المركب، وتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي للكشف عن الحقيقة، من بطولة خالد الصاوي، سوزان نجم الدين، هنادي مهنا، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، مصطفي خاطر، محمد ثروت، سليمان عيد، بدرية طلبة، محمد جمعة، ويزو، لمي كتكت، كريم عفيفى، ومن تأليف لؤي السيد، ومن إخراج سامح عبد العزيز .

سوزان نجم الدين تخوض تصوير مسلسل بيوت من ورق

وعن مشروعاتها الفنية المقبلة، قالت الفنانة سوزان نجم الدين، إنها تجري تصوير في لبنان مسلسل« بيوت من ورق»، تجسد شخصية جيجي استايلست وتملك براند باسمها، ويعرض لها في الوقت الحالي مسلسل «فيكتوريا» على إحدى المنصات الإلكترونية.