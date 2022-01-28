حظك اليوم برج الدلو الجمعة 28-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. تحسن في العلاقات

يهتم كثير من المتابعين لحظك اليوم وتوقعات الأبراج بمطالعتها بشكل يومي، مما جعلها تحتل مقدمة قوائم البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، وذلك لمطالعة توقعات خبراء الفلك، الخاصة بمواليد كل برج، ومعرفة الحالة المهنية والصحية فضلا عن الحالة العاطفية في عامهم الجديد، لذا تقدم بوابة «الوطن» لمتابعيها توقعات حظك اليوم، والأبراج، وفقا لحديث خبيرة الأبراج وعلوم الفلك عبير فؤاد.

برج الدلو

النشاط والحيوية من أهم الصفات المميزة لمواليد برج الدلو، الذي ينتمي إلى مجموعة الأبراج الهوائية، بالإضافة إلى تميزة باللباقة والقدرة على الكلام، والنجاح والاجتهاد وحب العمل، ويقدم خبراء الفلك وعلم الأبراج، عددا من النصائح والتحذيرات، ضمن حظك اليوم الجمعة لأصحاب البرج، فعلى المستوى العاطفي الوضع مبشر.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

تقول عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، لمواليد برج الدلو: القمر بمنزلك الحادي عشر يمدك بقدرة كبيرة على الإبداع وتكسب الإعجاب أينما كنت.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا واجتماعيا

أما على الصعيد العاطفي، قالت عالمة الفلك لمواليد برج الدلو: الشمس في برجك.. تتحسن علاقاتك والكثيرون يطلبون صحبتك وتعرف كيف تختار الأصلح.

مشاهير برج الدلو

ومن أشهر مواليد برج الدلو، الفنان أحمد سعيد عبدالغني، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير، الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير، مروان خوري ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير، الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير، الفنان فاروق الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 5 فبراير، و الفنان أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.