مصرع شابين في انقلاب سيارة على طريق مطروح إسكندرية

لقي شابان مصرعهما إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي قبل قليل، على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، بمنطقة «فوكة»، عند علامة الكيلو 80، تم التحفظ على جثتي المتوفين تحت تصرف النيابة، وإخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إخطار الأجهزة الأمنية بانقلاب سيارة على الطريق الساحلي

وفور إخطار الأجهزة الأمنية بحادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الساحلي الدولي، تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

نقل جثتي المتوفين إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي

واستقبل مستشفى رأس الحكمة، مساء اليوم الخميس، جثتي المتوفين في الحادث، وجرى وضعهما في ثلاجة الموتى بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة مطروح والإدارة العامة للمرور إلى موقع الحادث، لاستكمال الفحص والمعاينة للكشف عن ملابسات وقوع الحادث وأسبابه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالحادث للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.