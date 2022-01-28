ناقد فني يشيد بمسلسل الجسر: يستحق المشاهدة

أشاد الناقد الفني أندرو محسن، بمسلسل الجسر، الذي يعرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية لنيللي كريم وعمرو سعد، قائلا إنه شاهد 4 حلقات من العمل، وأنه يستحق المشاهدة.

وكتب أندرو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «شفت أول 4 حلقات من مسلسل الجسر، من أعمال شاهد الأصلية.. المسلسل فيه حاجات كتير كويسه أوي، خاصة تصميم العالم اللي بيدور في المستقبل، بعد وقوع حرب كبيرة، دمرت البشرية».

أندرو: المسلسل مميز من الناحية التقنية

أضاف أندرو: «المسلسل مميز من الناحية التقنية، تحديدًا التصوير لحسين عسر، والديكورات لأحمد فايز، والملابس من تصميم حسن مصطفى، مبذول فيهم مجهود واضح لصناعة عالم ما بعد الكارثة.. الحلقتين الأولى والتانية أفضل من اللي بعد كده».

وتابع: «الرابعة بالذات كان فيها مشاكل كتير، في تنفيذ مشاهد الأكشن، والأكشن في المسلسل عامة من أضعف العناصر، وفيه اعتماد كتير على المونتاج لتغطية ضعف التنفيذ.. لكن المسلسل مسلي، وفيه عناصر كتير تستحق المشاهدة، وعمرو سعد مقدم دور ممتاز، المسلسل قصة وإخراج بيتر ميمي، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك».

مسلسل الجسر

تدور أحداث مسلسل الجسر في 6 حلقات، في إطار الغموض والتشويق،وهو من بطولة نيللي كريم، عمرو سعد، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد وسارة الشامي، كتابة محمد سليمان عبد المالك، وتأليف وإخراج بيتر ميمي.

وتتمحور الأحداث حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض، من خلال شخصية داليدا التي تجسدها نيللي كريم صاحبه الشخصية الديكتاتورية التي تدخل في صراع مع رجل ارمل والذي يجسده الفنان عمرو سعد حيث يدخل الثنائي في صراعات وحروب.

وتقد تصدر مسلسل الجسر في اولي حلقاته قائمة الاعلي مشاهدة في مصر وعدد من الدول العربية،ونال أشادات عديدة من الجمهور.