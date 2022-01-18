مواعيد عرض مسلسل الجسر لنيللي كريم وعمرو سعد

استحوذ مسلسل الجسر على اهتمام عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية من المسلسل، وبدأ كثيرون البحث عن مواعيد عرض مسلسل الجسر لنيللي كريم، لمتابعة حلقاته، خاصة أنّه يدور حول مجموعة من البشر يعيشون في فترة ما بعد فناء العالم.

مواعيد عرض مسلسل الجسر لنيللي كريم

يعرض مسلسل الجسر لنيللي كريم وعمرو سعد على منصة شاهد الإلكترونية، بواقع حلقتين كل يوم اثنين من كل أسبوع، في الساعة الحادية عشر مساءً، وتعرض يوم الثلاثاء في الساعة الثانية عشرة صباحًا بتوقيت السعودية.

أبطال مسلسل الجسر

تدور أحداث مسلسل الجسر في إطار تشويقي في 6 حلقات، بطولة نيللي كريم، عمرو سعد، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد وسارة الشامي، كتابة محمد سليمان عبد المالك، وتأليف وإخراج بيتر ميمي.

أحداث مسلسل الجسر

تدور أحداث مسلسل الجسر بعد سنوات طويلة من نهاية العالم، وبعد الدمار الشامل الذي حققته الحروب، ما أدى إلى مئات الملايين من البشر، وفي ظل كل هذا الدمار والحروب كان هناك بعض الناجين من أماكن متفرقة في الأرض، يحاولون الحفاظ على حياتهم والوصول إلى المكان الآمن الوحيد وهو «الجسر».

نيللي كريم: أقدم شخصية غير تقليدية في زمن غير تقليدي

وعن دورها في مسلسل الجسر، أوضحت نيللي كريم في بيان صحفي، أنّ الشخصية التي تقدمها جديدة وغير تقليدية، كما أنّ الأحداث تدور في زمن غير تقليدي، حيث تؤدي دور «دليلة» وهي زعيمة مستعمرة: «الشخصية ديكتاتورية وترى أنّها على حق دائما، وهدفها الأهم حماية الناس في المستعمرة».

عمرو سعد يواجه نيللي كريم في الجسر

ويقدم عمرو سعد خلال أحداث المسلسل، دور «أرمل» يعمل في الهندسة الزراعية، فقد زوجته خلال الحروب، ويدخل في حرب ومواجهة مع نيللي كريم، التي تستغل نقاط ضعفه لصالحها.