طرح أغنية «أجمل واحدة» من فيلم «مهمة مش مهمة» لـ بيومى فؤاد وأحمد فتحي

طرح المنتج أيمن يوسف الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد «مهمة مش مهمة»، بعنوان «أجمل واحدة»، غناء شيماء يسري ودونجا وعلاء جمال.

ويظهر فى الأغنية معظم أبطال الفيلم، وهم بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومصطفى البنا الشهير بـ«سعفان» وكارولين عزمى وهيفا فياض وياسر الطوبجى والممثل السعودي عبد المجيد الرهيدى، والفيلم من المقرر طرحه بدور العرض السينمائي يوم 3 فبراير المقبل.

أحداث «مهمة مش مهمة»

وتدور أحداث فيلم مهمة مش مهمة، من خلال سرقة سيارة نقل أموال مالية من قبل أحد العصابات، ويسعى الضحايا لرد الأموال حتى تتصاعد الأحداث فى إطار كوميدي ساخر.

مصر والسعودية

وانتهى، مؤخرا، صناع الفيلم المصرى السعودي «مهمة مش مهمة» من تصوير أحداث العمل داخل إحدى فيلات منطقة الحزام الأخضر، والذى يضم مجموعة كبيرة من فنانى الكوميديا بمصر والسعودية، حيث تدور أحداث الفيلم بين مصر والسعودية.

شارك فى تصوير المشاهد الأخيرة بالقاهرة معظم نجوم الفيلم من مصر والسعودية، وهم بيومي فؤاد وأحمد فتحى وهالة فاخر وياسر الطوبجى وكارولين عزمى ومصطفى البنا الشهير بسعفان، ومن السعودية عبد المجيد الرهيدى ولمار وهيا فياض وآخرون، والفيلم تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أيمن العلي.

جدير بالذكر أنّ السينما سوف تستقبل خلال الأيام القليلة المقبلة فيلمين أخريين من بينهما فيلم «حامل اللقب» بطولة الثنائي هشام ماجد ودينا الشربيني ومعهما محمد سلام وعدد آخر من الفنانين وإخراج هشام فتحي.