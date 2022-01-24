برومو «مهمة مش مهمة» يتصدر التريند قبل طرحه بالسينمات 3 فبراير المقبل

تصدر برومو فيلم «مهمة مش مهمة»، مؤشرات التريند في مصر خلال الساعات الماضية، بسبب أجواء الكوميديا التي جمعت أبطاله وهم بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومصطفى البنا الشهير بـ«سعفان»، وعدد من الفنانين السعوديين المشاركين في بطولة الفيلم المقرر طرحه في السينمات 3 فبراير المقبل.

أحداث فيلم «مهمة مش مهمة»

وتدور أحداث فيلم «مهمة مش مهمة» من خلال سرقة سيارة نقل أموال مالية من أحد العصابات، وتسعى العصابة لرد الأموال حتى تتصاعد الأحداث في إطار كوميدي ساخر.

وانتهى مؤخرًا صناع الفيلم المصري السعودي «مهمة مش مهمة» من تصوير أحداث العمل داخل إحدى فيلات منطقة الحزام الأخضر، والذي يضم مجموعة كبيرة من فناني الكوميديا بمصر والسعودية، حيث تدور أحداث الفيلم بين مصر والسعودية.

أبطال فيلم مهمة مش مهمة

شارك في تصوير المشاهد الأخيرة بالقاهرة معظم نجوم الفيلم من مصر والسعودية، وهم بيومي فؤاد وأحمد فتحي وهالة فاخر وياسر الطوبجي وكارولين عزمي ومصطفى البنا الشهير بسعفان، ومن السعودية عبد المجيد الرهيدى ولمار وهيا فياض وآخرون، والفيلم تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أيمن العلي.

كما تستعد السينما خلال الأيام القليلة المقبلة لاستقبال ثلاث أفلام أخرى من بينهم فيلم «حامل اللقب» بطولة الثنائي هشام ماجد ودينا الشربيني ومعهما محمد سلام وعدد آخر من الفنانين وإخراج هشام فتحي.

وهناك أيضا فيلم «تماسيح النيل» بطولة مصطفى خاطر وخالد الصاوي ومحمد ثروت وسوزان نجم الدين وعدد آخر من الفنانين إخراج سامح عبد العزيز.

وكذلك فيلم «لعبة شيطان» والذي يشارك في بطولته باسم سمرة ومصطفى أبو سريع ونانسي صلاح وعدد آخر من الفنانين إخراج إبرام نشأت.