هيا فياض تعود للسينما بـ«مهمة مش مهمة».. سيدة أعمال خليجية

تعيش الفنانة هيا فياض حالة من النشاط الفني، إذ تنتظر عرض فيلمها الجديد «مهمة مش مهمة»، والذي تشارك في بطولته مع كوكبة كبيرة من نجوم الفن من مصر والسعودية، وتدور أحداثه في إطار درامي كوميدي.

هيا فياض تجسد شخصية سيدة أعمال خليجية

وذكرت الفنانة هيا فياض، أنها تجسد شخصية «مرام»، وهي سيدة أعمال خليجية يحدث ليها العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية بسبب أشخاص يعملون معها.

وتدور أحداث الفيلم حول سرقة سيارة نقل أموال من قبل إحدى العصابات، ويخطط الضحايا لرد الأموال التي سُرقت منهم، وتحدث لهم العديد من المواقف الشيقة والمثيرة في إطار كوميدي.

الفيلم من بطولة بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومصطفى أبو سريع، وهالة فاخر، وياسر الطوبجي، وكارولين عزمي، ومصطفى البنا الشهير بـ«سعفان»، وتأليف أمين جمال، ومحمد محرز، ومحمود حمدان، وإنتاج أيمن يوسف، والمنتج الفني مصطفى يوري، وإخراج أيمن العلي، ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائي يوم 3 فبراير المقبل.

بطولة مسلسلين وفيلم

وعلى صعيد آخر، تسعد الفنانة هيا فياض للعب بطولة مسلسلين وفيلم، وستقوم بالإعلان عن تفاصيل هذه الأعمال قريباً.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيا فياض مسلسل «شقة 6»، إذ جسدت شخصية «زينة» التي نالت إعجاب الجمهور، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والرعب والتشويق.

مسلسل «شقة 6» بطولة روبي، وصلاح عبد الله، ورحاب الجمل، وهاني عادل، ومحمد التاجي، وحمزة العيلي، وإخراج محمود كامل.

وشهد الأسبوعان الماضيين طرح عدد من الأفلام السينمائية، منها فيلم «11.11» بطولة غادة عادل، ومحمد الشرنوبي، وإياد نصار، وإنجي المقدم.

كما طُرح أيضًا فيلم «حامل اللقب»، للمخرج هشام فتحي، والذي يعتبر البطولة المنفردة الأولى للفنان هشام ماجد، ودينا الشربيني، ومحمد سلام، وأحمد فتحي.