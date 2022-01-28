سيف الإسلام القذافي يطلق مبادرة سياسية جديدة في ليبيا

أعلن سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي إطلاق مبادرة سياسية جديدة لحل ما وصفه بـ«حل مشكلة الانسداد السياسي المزعوم» والخروج من الوضع الذي قال إن ليبيا وصلت له بسبب «خلاف الأطراف المتصارعة سياسياً وعسكرياً بصورة أضرت بالبلاد وشعبها وبددت ثروتها وتهدد وحدتها الوطنية».

تأجيل الانتخابات الرئاسية ضمن مبادرة سيف الإسلام القذافي

وتتضمن مبادرة سيف الإسلام القذافي، وفق بيان صدار عن محاميه وصل «الوطن» نسخة منه، اقتراح إرجاء الانتخابات الرئاسية المباشرة دون تأخير في إجراء الانتخابات البرلمانية، معتبرا أن الانتخابات البرلمانية التي ستضمن انتخاب برلمان لتجنب البلاد احتمالات الحرب او الانقسام وتقطع الطريق امام كل المبررات لمرحلة انتقالية جديدة، وفق البيان.

انتخاب مجلس جديد يحدد ما يلزم لإجراء الانتخابات الرئاسية

وفي إطار مبادرة سيف الإسلام القذافي، الذي كان أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية، سيكون للبرلمان الجديد المنتخب الحق في اتخاد ما يلزم بشأن استكمال الانتخابات الرئاسية بما يضمن وصول ليبيا للمرحلة الدائمة التي، وفقا له، من خلالها «يمكن لليبيين بناء وطنهم واستعادة سيادتهم وصون مقدراتهم دون أي تدخل خارجي وبعيداً عن المناكفات السياسية لدول واجندات محلية وأجنبية».

واعتبر سيف الإسلام القذافي أن المبادرة التي يطرحها، تأتي حتى لا يضيع الوقت المحدد لخارطة الطريق التي قال إن القوى الدولية المتحكمة في وضع ليبيا هي التي وضعتها وقبلها الليبيون أملاً في الخروج من النفق المظلم الذي اطبق عليهم، خاصة مع التطورات السلبية التي حدثت بالاخفاق في انجاز الانتخابات الرئاسية في موعدين سابقين والاعلان عن الحاجة إلى تمديد أخر.

سيف الإسلام القذافي يتوقع حالة احتراب جديدة في ليبيا

واعتبر سيف الإسلام القذافي أن هذا التأجيل على النحو الجاري «يبدد أمل الليبيين ويمد الفترات الانتقالية المظلمة ويفقد المجتمع الدولي مصداقيته وينذر بدخول البلاد في حالة احتراب جديدة».

وأرجع سيف الإسلام القذافي توقعه بحالة الاحتراب إلى أن ذلك سيكون «بسبب رفض حكومة سابقة التسليم واصرار حكومة جديدة على الاستلام وتدافع انصارهما مغالبة بالسلاح او رجوع البلاد لحالة الانقسام المؤسساتي بوجود حكومتين».