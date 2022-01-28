تطورات الحالة الصحية للفنانة يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا

كشفت علية، مديرة أعمال الفنانة يسرا، عن تطورات حالتها الصحية، بعد إصابتها بفيروس كورونا، وتوقفها عن تصوير مسلسلها الجديد التي تخوض به الماراثون الدرامي لشهر رمضان المُقبل.

وقالت مديرة أعمال الفنانة يسرا، لـ«الوطن»، إن حالتها الصحية مستقرة بشكلٍ كبيرة، وأنها لازالت تخضع للعزل المنزلي، مؤكدة أنها ستُجري مسحة جديدة خلال يومين تقريبًا، بشأن الاطمئنان على حالتها، ومعرفة مدى استئناف تصوير مسلسلها، من أجل اللحاق بشهر رمضان.

جمال العدل يواصل تصوير أحلام سعيدة دون يسرا

يذكر أنّ الفنانة يسرا، تُشارك في موسم دراما رمضان المُقبل، بمسلسل يحمل اسم أحلام سعيدة، تنتمي إلى الدراما الاجتماعية، وهو من إنتاج العدل جروب، إذ اضطر المُنتج جمال العدل، لمواصلة تصوير المسلسل، لحين تماثل يسرا للشفاء، وذلك بشأن اللحاق بالعرض الرمضاني.

تعرف على أبطال مسلسل أحلام سعيدة لـ يسرا

يُشارك في مسلسل أحلام سعيدة، بجانب الفنانة يسرا، كل من غادة عادل، ومي كساب، ونبيل نور الدين، ونور محمود وشيماء سيف، وآخرين، والعمل من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

تفاصيل الإصابة الأولى لـ يسرا بفيروس كورونا

كانت الفنانة يسرا، أصيبت بفيروس كورونا، نهاية ديسمبر عام 2020، وظلت تُعاني من آثاره الجانبية لعدة أسابيع، إذ خضعت للعزل المنزلي أيضًا، لكنها تماثلت للشفاء ومارست حياتها بشكلٍ طبيعي.

جمال العدل يتعاون مع نيللي كريم بـ«أحوال شخصية»

في سياق آخر، يُشارك المنتج جمال العدل، في موسم دراما رمضان، بمسلسل آخر مع الفنانة نيللي كريم، يحمل اسمًا مبدئيًا «أحوال شخصية»، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى.