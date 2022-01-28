حمد الكعبي: مشاهد استقبال الرئيس السيسي في الإمارات احتلت «التريند»

أكد الكاتب الصحفي والإعلامي الإماراتي حمد الكعبي، أن مشاهد استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي في الإمارات، جاءت عفوية، مشيرًا إلى أن ذلك يجسد حجم المحبة بين الإمارات ومصر، معتبرًا أن صور المشاهد العفوية في استقبال السيسي، تجسد صور المحبة ليس فقط بين القائدين، لكن بين شعب الإمارات بأكمله، والشعب المصري باكمله، واصفًا ذلك بأنه الحب والتعبير الروحي المشترك بين الشعبين.

مصر والإمارات ضد أي تطرف أو إرهاب

وأوضح الكعبي خلال لقائه مع الإعلامية إنجي القاضي، في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن صورة استقبال الشيخ محمد بن زايد للرئيس السيسي، حققت انتشار واسع، واحتلت قائمة الأكثر انتشارًا «التريند»، معتبرًا أنها رسالة عفوية للجميع، بأن هذه هي الإمارات، وهذه هي مصر، ضد أي تطرف أو إرهاب يزعزع أمن المنطقة.

العلاقات بين البلدين متينة قيادة وشعبا

شدد الكعبي، على متانة العلاقات بين مصر والإمارات قيادة وشعبًا، مؤكدًا وحدة موقف البلدين، إزاء القضايا الإقليمية، وموقفهم الثابت تجاه الجماعات الإرهابية، مشيدًا بمشهد استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للرئيس السيسي في أبوظبي.