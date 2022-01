مقتل امرأة وإصابة 5 في إطلاق نار داخل فندق بواشنطن «فيديو»

قتلت امرأة وأصيب 5 آخرون في إطلاق نار بفندق في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، حيث وقع الحادث خلال حفلة بهذا الفندق.

وتتكرر أحداث إطلاق النار في الولايات المتحدة بشكل كبير، خصوصا في ظل التضارب بين الولايات الأمريكية في مسألة السماح للمواطنين بحمل السلاح.

وذكرت الشرطة الأمريكية، في بيان لها، أنها تلقت بلاغا بشأن الحادث، ظهر اليوم، بتوقيت أمريكا، وأن إطلاق النار وقع في أثناء حفلة كانت قائمة داخل الفندق.

ووصلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، ووجدوا سيدة مصابة بعدة طلقات نارية في ردهة الفندق، كما وجدوا سيدة أخرى تعرضت لإطلاق نار لكن داخل إحدى غرف الفندق.

#breaking Multiple people shot 4400 Connecticut Ave NW DC. We are live with the latest. pic.twitter.com/Kmk55t6i5g

وأوضحت الشرطة أن السيدة التي عثر عليها بالغرفة مصابة بأعيرة نارية توفيت متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، بينما أصيب 5 آخرون في إطلاق النار، ويخضعون للعلاج اللازم حاليا بأحد المستشفيات.

وأشارت إلى أن السيدة توفيت في المستشفى، بينما هناك 3 سيدات أخريات بالمستشفى، فيما أصيب كذلك رجلان في الحادث نفسه.

وذكرت شبكة «إن بي سي» الأمريكية، أن الشرطة الأمريكية تلقت شكاوى عدة من أهالي المنطقة التي يقع بها الفندق، خصوصا وجود أنشطة تتعلق بالمخدرات داخل الفندق، وكان ذلك قبل الحادث الذي وقع اليوم.

#breaking UPDATE. FOUR people shot in a hotel room at the Days Inn on Connecticut Ave NW DC. One has life threatening injuries. Active investigation has the road shut down. We are live with updates. pic.twitter.com/I7CK7pa0Mw