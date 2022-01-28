أكرم حسني: أحاول التوازن بين ما تربيت عليه ومتطلبات العصر في تربية الأولاد

قال الفنان أكرم حسني، إن نقطة ضعفه الوحيدة في حياته «أولاده»: «لو حسيت ساعات أني مقصر معاهم، أو أن الشغل واخدني، بتضايق وفيه أوقات من ضغط الشغل، بحس أني منفصل، بحب التفاصيل وبحب أركز في اللي بعمله، فممكن ساعات أقعد وقت طويل تركيزي كله في الشغل، وبحس أني محتاج التوازن بتاع أن أولادي وأمي في حياتي»، لافتًا أن لديه روبة 15 سنة، وياسين 10 سنوات.

حسني: أحاول أكون أب متفتح

وأوضح حسني، خلال لقائه مع المذيعة أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس» أنه يحاول أن يكون أب متفتح ويواكب العصر، «عندنا حتة شرقي وحتة صعيدي، وفيه ثوابت اتربينا عليها، عشان تعمل توازن بين اللي أنت اتربيت عليه، وبين متطلبات العصر دلوقتي والجيل الجديد، بيفكر ازاي بيبقى فيه خناقة جواك، أوافق ولا موافقش، وده ينفع ولا مينفعش، وهو ده صح ولا مش صح، ولا أدعي المثالية، لكن بحاول أكون أب متفتح».

فتاة رفضت الارتباط بي

وكشف أكرم حسني، تفاصيل رفض فتاة الارتباط به، مشيرًا إلى أنه شاهد فتاة، وعرف مكان عملها، وأرسل لها بوكيه ورد كبير، ثم انتظرها خارج مقر عملها، وأخبرها أنه هو الذي أرسل الورد، لكنها لم توافق على الارتباط به.

وأكد أكرم حسني، أنه يحب الأكل ويجيد طبخ بعض المأكولات، ويفضل الجلوس في بيته، في أجازته على عكس الفترة الماضية، التي كان يحب فيها الخروج والسفر.