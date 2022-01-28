ارتفاع إجمالي إصابات كورونا بـ كوريا الجنوبية إلى 793.582 حالة

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 16096 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، و24 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 793582 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 6678 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

الهند تسجل 251209 حالة إصابة بـ«كورونا»

وفي الهند، سجلت السلطات الصحية، اليوم، 251209 حالة إصابة بالفيروس و627 حالة وفاة، وفقا لما ذكره موقع «تايمز أوف إنديا» الهندي.

وفي المكسيك، سجلت وزراة الصحة، 49150 إصابة بـ«كورونا» و495 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 4828446 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات جراء الإصابة بـ الفيروس إلى 304803 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

«الوكالة الأوروبية للأدوية» تجيز استخدام أقراص «باكسلوفيد» المضادة لـ الفيروس

أجازت «الوكالة الأوروبية للأدوية»، بدورها، استخدام أقراص «فايزر» المضادة لـ الفيروس. وكانت دراسات، أظهرت في وقت سابق، أن «باكسلوفيد» يقلص احتمالات الاستشفاء والوفيات لدى مرضى يعانون من أعراض شديدة لـ«كورونا»، وقد يكون أيضا فعالا ضد «أوميكرون» السلالة المتحورة من الفيروس.

«باكسلوفيد» أول علاج من نوعه يؤخذ عن طريق الفم

وأوضحت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أن «باكسلوفيد»، أول علاج من نوعه لـ«كورونا» يؤخذ عن طريق الفم، يحصل على ترخيص في أوروبا، مشيرة إلى أن يتعين على «المفوضية الأوروبية» أن ترخص رسميا عقار «باكسلوفيد» في إجراء يستغرق عادة ساعات أو ايام.

من جانبها، حلت دولتان عربيتان: السعودية والإمارات على رأس قائمة الدول الأفضل في التعايش مع «كورونا»، وقال تصنيف دوري أعدته وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن اعتدال خطورة «أوميكرون» السلالة المتحورة من الفيروس وانتشار اللقاحات التي كبحت الوفيات، سمح للعديد من الدول بإزالة القيود في غضون أسابيع، ورفع درجاتها في التصنيف، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.