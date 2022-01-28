ارتفاع إجمالي وفيات كورونا عالميا إلى 5.6 مليون حالة

ارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم، منذ ظهوره قبل عامين، إلى 366470530 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 5655729 حالة، بينما ارتفع مجموع حالات التعافي من الفيروس إلى 289670448 حالة.

وسجلت بريطانيا، أمس الخميس، 96871 إصابة جديدة بـ«كورونا» و338 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات بـ الفيروس في البلاد إلى 16245474 حالة،فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 155040 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ارتفاع إجمالي إصابات الولايات المتحدة إلى 72.3 مليون حالة

وفي الولايات المتحدة، سجلت البلاد، امس الخميس، 483261 إصابة بـ الفيروس، و3182 حالة وفاة، ليصل مجموع الإصابات في البلاد إلى 72310575 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 870195 حالة وفاة.

عربيا، سجلت موريتانيا، أمس الخميس، 127 إصابة بـ«كورونا» و3 وفيات، وقالت وزارة الصحة في بيان، إن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفعت إلى 57919 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لت الوفيات إلى 940 حالة وفاة.

ارتفاع إجمالي حالات التعافي من الفيروس في موريتانيا إلى 52743 حالة

وسجلت الوزراة الموريتانية، 866 حالة شفاء، ليرتفع مجموع حالات التعافي من «كورونا» في البلاد إلى 52743 حالة شفاء، وفقا لما ذكرته وكالة «الاخبار» الموريتانية.

من جانبها، تسلمت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الخميس، قافلة إمدادات طبية مقدمة من الإمارات تحتوي على مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك» الروسي المضاد لـ«كورونا»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

المغرب: إعادة فتح المجال الجوي ابتداء من 7 فبراير المقبل

وفي المغرب، قررت الحكومة المغربية، أمس الخميس، إعادة فتح المجال الجوي في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة ابتداء من 7 فبراير المقبل، وقالت في بيان، إنه لمواكبة عملية تطبيق القرار، تقوم لجنة تقنية حاليا بدراسة الإجراءات على مستوى المراكز الحدودية والشروط اللازم توفيرها من جانب المسافرين وسيتم الإعلان عنها لاحقا، وفقا لما ذكرته وكالة «المغرب العربي» للأنباء.

وجددت حكومة المغرب، دعوتها للمغربيين، لمواصلة التقيد التام بجميع الإجراءات الاحترازية والالتزام بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات، كما دعت الحكومة، للإسراع بتلقي جرعات لقاح «كورونا» واستكمال التطعيم وخاصة الجرعة الثالثة.