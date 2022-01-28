وزير التنمية: إخراج المجازر من الكتل السكانية للحفاظ على البيئة

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الجمعة، اجتماعا مع وفد من شركة «كير للمقاولات والصيانة» بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة، وتم خلال اللقاء متابعة التنسيق الجاري بين الجانبين، فيما يخص عرض الشركة لإدارة وتشغيل المجازر الحكومية التي يتم تطويرها ورفع كفاءتها بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار المشروع القومى لتطوير المجازر.

وفي بداية اللقاء، أكد «شعراوي»، على الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بملف صحة المواطنين ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات، بما يساهم في توفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وإخراج المجازر من الكتل السكانية للحفاظ على البيئة.

تعزيز دور القطاع الخاص

أشار وزير التنمية المحلية إلى رغبة وجدية الحكومة في تعزيز وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وترحيبها بجميع الشركات الجادة الراغبة في الشراكة مع الحكومة في العديد من المجالات والملفات التي تهم المواطنين، ومن بين الملفات التي تهتم وزارة التنمية المحلية بالتعاون فيها مع القطاع الخاص والشركات الوطنية، هي منظومة المخلفات الصلبة الجديدة والمجازر الحكومية المطورة لحسن إدارة تلك المشروعات بصورة جيدة تحافظ على أي استثمارات تضخها الدولة في هذه القطاعات.

وشهد الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية والتي تشرف الوزارة على تنفيذه، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، لتطوير ورفع كفاءة 150 مجزرا حكوميا بالمرحلة الأولى.

وأوضح الوزير أن هناك حوالي 41 مجزرا في 22 محافظة، والتي تمثل الأعلى في معدلات الذبيح، بلغت نسب التنفيذ فيها من 85 إلى 100%، وخلال فبراير المقبل سيتم الإنتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتوريد المعدات والآلات الجديدة للمجازر، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من مجزرين، هما: لقانة بالبحيرة، ورأس غارب بالبحر الأحمر، كما بلغت نسب التنفيذ 100% في 29 مجزرا، وجار تركيب المعدات الكهروميكانيكال، كما تراوحت نسب التنفيذ من 85% إلى 90% في 3 مجازر، وهي: دسوق بكفر الشيخ، جنزور بالمنوفية، فاقوس بالشرقية، بالإضافة إلى إنشاء مجزرين (حكومي واستثماري) ومحجر صحي وكوكر تدوير مخلفات حيوانية بدمياط، إذ بلغت نسبة التنفيذ 85% وجار البدء في الأعمال الكهروميكانيكال.

منظومة جديد لتشغيل وإدارة المجازر

أكد «شعراوي» على أهمية وجود تصور لدى الشركة للتعاون مع الجزارين والعمالة والأطباء البيطريين، في إطار المنظومة الجديدة لعملية تشغيل وإدارة المجازر التي ستقوم بها الشركة في إطار مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر بمحافظات الجمهورية.

كما شهد الاجتماع، استعراض بعض المقترحات الخاصة بطريقة التعاون بين الوزارة والشركة في أعمال إدارة و تشغيل وصيانة المجازر، تمهيدا لتوقيع عقود التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وكذا مقترحات التعاون فيما يخص وحدات تدوير المخلفات (الكوكر) في إطار تلك المنظومة، وزيادة القيمة المضافة للمشروع والاستفادة من كافة المنتجات خاصة الجلود والمخلفات الخاصة بنواتج الذبح بصورة اقتصادية مناسبة، وتطبيق كافة الاشتراطات والمواصفات المطلوبة لوزارة البيئة وهيئة سلامة الغذاء لضمان تحقيق التكامل بين كافة أجهزة المعنية بالمنظومة.

من جانبهم، رحب وفد شركة «كير المقاولات والصيانة» بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات في المشروع القومى لتطوير المجازر الحكومية، بما يحقق توجيهات القيادة السياسية واستراتيجية الحكومة في هذا الملف المهم، وبما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.